Как сделать творожный кулич к Пасхе: рецепт от челябинского кондитера

Перед смешиванием все продукты должны быть комнатной температуры

Пасхальные праздники приближаются, и многие хозяйки уже задумываются о приготовлении традиционных куличей. Челябинский кондитер Елена Плыга предлагает простой и быстрый рецепт творожного кулича, который порадует вас и ваших близких своим нежным вкусом и ароматом. Рецептом она поделилась с корреспондентом ИА «Первое областное».

Елена, опытный кондитер, подчеркивает важность качественных ингредиентов.

«Ничто не сравнится с ароматом домашнего кулича!» — говорит она.

По ее словам, секрет успеха кроется в использовании качественного сливочного масла (не менее 82,5% жирности), мелкозернистого творога, свежих яиц отборной категории и ванильного сахара для придания неповторимого аромата. Маргарин, используемый в промышленном производстве, Елена не рекомендует.

Рецепт этого кулича прост:

Взбиваем 5 яиц с 400 граммами сахара добела.

Добавляем пачку растопленного мягкого сливочного масла.

Вводим 450 г мелкозернистого творога.

Смешиваем: 450 г муки, 12 г разрыхлителя, 1 чайную ложку соды.

Добавляем промытые сухофрукты.

Выпекаем 50 минут в духовке, первые 30 минут — под фольгой.

Елена советует использовать силиконовую лопатку для выравнивания поверхности теста, чтобы кулич получился с красивой «шапочкой». По ее словам, этот рецепт позволяет приготовить нежный и вкусный кулич без лишних хлопот, что делает его идеальным пасхальным подарком для семьи и друзей.

«Главное — выбрать хорошие продукты, а дальше все очень просто!»— заключает Елена Плыга.

Этот рецепт — отличный вариант для тех, кто хочет порадовать своих близких вкусным куличом, но не располагает большим количеством времени.