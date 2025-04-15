Пасхальные праздники приближаются, и многие хозяйки уже задумываются о приготовлении традиционных куличей. Челябинский кондитер Елена Плыга предлагает простой и быстрый рецепт творожного кулича, который порадует вас и ваших близких своим нежным вкусом и ароматом. Рецептом она поделилась с корреспондентом ИА «Первое областное».
Елена, опытный кондитер, подчеркивает важность качественных ингредиентов.
«Ничто не сравнится с ароматом домашнего кулича!» — говорит она.
По ее словам, секрет успеха кроется в использовании качественного сливочного масла (не менее 82,5% жирности), мелкозернистого творога, свежих яиц отборной категории и ванильного сахара для придания неповторимого аромата. Маргарин, используемый в промышленном производстве, Елена не рекомендует.
Рецепт этого кулича прост:
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Взбиваем 5 яиц с 400 граммами сахара добела.
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Добавляем пачку растопленного мягкого сливочного масла.
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Вводим 450 г мелкозернистого творога.
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Смешиваем: 450 г муки, 12 г разрыхлителя, 1 чайную ложку соды.
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Добавляем промытые сухофрукты.
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Выпекаем 50 минут в духовке, первые 30 минут — под фольгой.
Елена советует использовать силиконовую лопатку для выравнивания поверхности теста, чтобы кулич получился с красивой «шапочкой». По ее словам, этот рецепт позволяет приготовить нежный и вкусный кулич без лишних хлопот, что делает его идеальным пасхальным подарком для семьи и друзей.
«Главное — выбрать хорошие продукты, а дальше все очень просто!»— заключает Елена Плыга.
Этот рецепт — отличный вариант для тех, кто хочет порадовать своих близких вкусным куличом, но не располагает большим количеством времени.