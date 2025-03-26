Как сделать прогноз погоды у себя дома

Научные знания, громоздкая техника и даже магия не потребуются

Побыть в роли метеоролога и предсказать, какой будет погода в ближайшие часы или сутки, может любой желающий. Для этого нужны самые простые приборы, которые, как правило, есть почти в каждом доме, и немного наблюдательности. Секреты раскрыла метеоролог, доктор географических наук, профессор и проректор Тверского государственного университета Наталья Сердитова.

«Теоретически предсказать погоду можно в домашних условиях, но точность будет ниже, чем у профессионалов. Природа часто сама подсказывает нам, что погода меняется. Нужно обращать внимание на температуру, влажность, ветер и поведение животных»,— рассказала Наталья Сердитова.

Например, если на улице влажно и душно, то, вероятнее всего, в ближайшее время пойдет дождь. Низкие слоистые облака — тоже предвестник осадков. Перистые облака чаще всего свидетельствуют о приближении циклона — а это сильный ветер и хмурое небо. Об ухудшении погоды свидетельствует и улет птиц.

Изменения атмосферного давления, влияющие на погоду, можно отслеживать с помощью простого прибора — барометра. Если давление снижается, значит, погода ухудшится. Рост давления, наоборот, свидетельствует о солнечной и маловетреной погоде.

Что касается температуры, то узнать, насколько тепло или холодно за окном, поможет термометр. Этот прибор также есть у большинства людей.

Можно приобрести микрометеостанцию, которая будет показывать и температуру, и влажность, а также скорость и направление ветра.

«Сравнивайте свои наблюдения с данными из интернета или других источников, чтобы корректировать свои прогнозы на будущее. Эти методы помогут составить качественные прогнозы, даже не выходя из дома»,— рекомендовала Наталья Сердитова.