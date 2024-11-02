Как сделать праздник «живым»: несколько идей для веселой вечеринки

Челябинцам предложили несколько вариантов, как превратить праздник в уникальный день

Erid: 2SDnjcrUphq

Фотобудки и видеоспиннеры, селфи-зеркала и фотопринтеры или Bullet Time, который позволяет из статичных кадров создать «живое» 3D-фото. Челябинцы все чаще заказывают аренду фото- и видеооборудования для того, чтобы превратить праздник в незабываемый день для его участников и гостей. Рассказываем, как одна организация помогает провести крутую вечеринку, новогодний корпоратив или выпускной при помощи интерактивного оборудования.

На пороге зима, жители города уже начинают планировать новогодние корпоративы. Многие из них забронировали рестораны и ведущих для проведения банкетов. Для того чтобы оставить воспоминания о мероприятии, многие традиционно выбирают фотоаппараты или смартфоны. И мало кто задумывается о чем-то более необычном, что позволит выделиться среди друзей и коллег.

Любопытно? Мы нашли организацию, которая как раз и занимается тем, что делает из простого и рядового события необычный и запоминающийся праздник. Компания Record специализируется на аренде интерактивного оборудования, которое позволяет делать классные фотографии и видеоклипы гостей мероприятия.

История компании «Record» началась 10 лет назад, когда данная область только начинала развиваться. Первоначально они предлагали аренду фотобудок, похожих на те, что использовались в американских фильмах 90-х годов. Затем появились принтеры, печатающие фотографии из социальных сетей. Вскоре такое оборудование привлекло внимание организаторов крупных форумов, спортивных событий и презентаций фильмов и сериалов. Сегодня арендовать подобное оборудование может любой желающий, стремящийся сделать свое мероприятие незабываемым.

Список таких мероприятий может быть очень широким и разнообразным. Это могут быть корпоративные мероприятия, рекламные акции, презентации, клиентские дни, форумы, тренинги, выпускные, частные мероприятия (свадьбы, дни рождения, крестины, девичники и мальчишники) и т. д.

Костюмированные и косплей-вечеринки, которые ранее были редкостью, теперь проводятся регулярно, а фотобудки и фотопринтеры становятся их неотъемлемой частью. Вечеринки в стиле 90-х, мира Гарри Поттера или популярных сериалов тоже перестали быть редкостью. Чтобы выделить свое мероприятие, организаторы часто используют видеоспиннеры, создающие видео в замедленном движении, селфи-зеркала, фотопринтеры или технологию Bullet Time, позволяющую создавать живые 3D-фотографии.

Bullet Time или 3D-фотобудка — как это работает? На специальной стойке закреплены несколько камер, делающих снимки с разных ракурсов. Эти кадры затем монтируются в анимированную фотографию и сразу отправляются гостю по электронной почте.

По словам директора и основатель компании Record Анны Ткалич, вечеринки в стиле эльфов и кукол Барби уже не считаются чем-то особенным. За последние десять лет индустрия организации мероприятий значительно продвинулась, и сегодня почти каждое событие имеет свою концепцию и уникальные особенности, включая использование необычных визуальных эффектов.

Инновационные технологии позволяют использовать искусственный интеллект для создания тематических картин. Например, на вечеринке в китайском или японском стиле можно запрограммировать фотобудку так, чтобы она автоматически надевала на участников кимоно, а фоном могут служить изображения Великой Китайской стены или цветение сакуры. Такие фотографии превращаются в настоящие произведения искусства.

«Иногда искусственному интеллекту трудно воплотить абстрактные идеи, но мы всегда стремимся к совершенству. Перед мероприятием мы отправляем организаторам демо-версии, чтобы убедиться, что задача выполнена», — рассказывает Анна Ткалич.

Даже если праздник проходит в гараже или другой необычной локации, клиенты хотят видеть видеоспиннеры и технологии Bullet Time. Компании «Record» приходилось работать даже в таких необычных местах. Это доказывает, что даже вечеринка в деревенском стиле может быть современной и интересной благодаря таким инновациям. Главное, чтобы гости получили яркие впечатления и памятные снимки.

Для их удобства, кстати, на мероприятиях присутствуют ассистенты-помощники, которые умело обращаются с оборудованием, освобождая гостей от необходимости разбираться в нем самостоятельно. Причем, сотрудники компании соответствуют дресс-коду мероприятия, дипломатичны и готовы помочь создать праздничную атмосферу событию.

Анна Ткалич подчеркивает, что ей особенно нравится быть частью и вносить свой вклад в большие и значимые мероприятия. Например, быть частью в организации крупнейших международных спортивных соревнований, которые регулярно проводятся в нашем регионе. Но ей дарят радость и значимые события в жизни одной отдельно взятой семьи. Ведь именно благодарность людей за хорошо выполненную работу и служит для многих из нас главной мотивацией в работе.





Реклама.

Рекламодатель — ООО «Рефмастер».