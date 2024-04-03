Как россияне будут отдыхать в майские праздники

Длинные выходные начнутся уже в конце апреля

На календаре уже апрель, а значит, до долгожданных майских праздников осталось немного. Как обычно, в этом году россиян ждут продолжительные выходные в связи с Первомаем и Днем Победы. Правда, рабочая неделя перед Праздником Весны и Труда будет длиннее, чем обычно. Рассказываем подробнее.

1 мая выпадает в этом году на среду. Праздничные выходные будут длиться четыре дня: с воскресенья, 28 апреля, по 1 мая включительно. Рабочая неделя перед длинными выходными будет шестидневной — с 22 по 27 апреля включительно. Зато после Первомая работать придется всего два дня — в четверг и пятницу, 2 и 3 мая.

9 мая выпадает на четверг. В связи с Днем Победы отдыхать россияне будут также четыре дня: с 9 по 12 мая включительно. 8 мая, среда, будет сокращенным рабочим днем.



