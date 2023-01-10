Как родителям законным образом остаться дома с ребенком в морозы

О трудовых правах взрослых рассказала юрист Федерации профсоюзов Челябинской области

В школах Челябинской области из-за морозов продлили каникулы для детей с 1-го по 11-й класс. Однако взрослым на этой неделе все же пришлось выходить на работу. Имеют ли матери и отцы законное право остаться дома с ребенком, рассказала юрист Федерации профсоюзов Челябинской области Ольга Меньшикова.

«По российским законам работодатель не обязан предоставлять работникам выходные дни ухода за детьми в связи с отменой школьных занятий из-за мороза. Но если работник желает остаться дома, он может использовать дополнительные возможности»,

— говорит Ольга Меньшикова.

Юрист приводит три способа остаться дома. Работник может:

взять выходные в счет очередного отпуска;

оформить отпуск без сохранения зарплаты;

перейти на дистанционную работу.

Однако есть одно «но». Во всех трех случаях последнее слово остается за работодателем. Если он будет против, то работник обязан прийти на работу.

Также будет не лишним перечитать действующий на предприятии коллективный договор. Иногда в нем уже прописано право работника, имеющего детей, на дополнительный отпуск без сохранения зарплаты.