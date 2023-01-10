«По российским законам работодатель не обязан предоставлять работникам выходные дни ухода за детьми в связи с отменой школьных занятий из-за мороза. Но если работник желает остаться дома, он может использовать дополнительные возможности», — говорит Ольга Меньшикова.
Юрист приводит три способа остаться дома. Работник может:
взять выходные в счет очередного отпуска;
оформить отпуск без сохранения зарплаты;
перейти на дистанционную работу.
Однако есть одно «но». Во всех трех случаях последнее слово остается за работодателем. Если он будет против, то работник обязан прийти на работу.
Также будет не лишним перечитать действующий на предприятии коллективный договор. Иногда в нем уже прописано право работника, имеющего детей, на дополнительный отпуск без сохранения зарплаты.