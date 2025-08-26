Как родителям безнаказанно прогулять работу 1 сентября

Юрист из Челябинска назвала несколько способов получить выходной

День знаний в этом году выпадает на понедельник. Если вам хочется провести этот праздничный день с детьми, возьмите выходной. Как это сделать, Первому областному информагентству рассказала юрист Федерации профсоюзов Челябинской области Ольга Меньшикова.

Прежде всего узнайте, не положен ли вам выходной на 1 сентября по коллективному договору. Иногда компании и предприятия дают такую возможность сотрудникам, у которых есть дети.

На 1 сентября можно взять отгул.

Также родители могут попросить очередной отпуск или отпуск без сохранения зарплаты. Но если отпуск не предусмотрен по графику, нужно согласие работодателя. При этом работодатель не может отказать некоторым категориям работников: ветеранам боевых действий, пенсионерам, инвалидам, единственному родителю с ребенком до 14 лет, родителям с двумя детьми до 14 лет или с ребенком-инвалидом до 18 лет.

Вполне законно могут прогулять 1 сентября и доноры крови. В день сдачи крови и ее компонентов, а также в день связанного с этим медицинского осмотра работник освобождается от работы. По договоренности с работодателем этот день отдыха может быть перенесен на любой другой.

Между тем День знаний в Челябинске проведут в условиях повышенной безопасности.