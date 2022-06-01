Как пройти диспансеризацию после COVID‑19 в Челябинской области

Корреспондент ИА «Первое областное» проверила на себе возможности бесплатного обследования

В Челябинской области углубленную диспансеризацию полностью прошли 23 200 человек, начали сдавать анализы — еще 47 770. Города-лидеры — Магнитогорск, Миасс, Челябинск и Чебаркуль. Проверить здоровье можно бесплатно, и это, как ранее заявляли представители Минздрава, не занимает много времени. Корреспондент ИА «Первое областное» решила проверить обследование на себе, но спустя месяц так и не смогла узнать результаты анализов. Что пошло не так — читайте в ее дневнике.



Для начала напомним, что углубленная диспансеризация — это расширенное обследование пациентов, переболевших коронавирусом. Оно проводится в два этапа. В зависимости от жалоб и отклонений от нормы пациенту могут быть проведены исследования: общий и биохимический анализ крови, измерение насыщения крови кислородом (сатурация), тест с 6-минутной ходьбой, спирометрия (эта процедура покажет, нет ли осложнений в легких, измеряет объем вдыхаемого и выдыхаемого воздуха), рентген грудной клетки, прием терапевта, D-димер (помогает выявить признаки тромбообразования).

По результатам первого этапа врачи определят риски и возможные признаки развития хронических заболеваний и, при необходимости, направят пациента на второй этап. Он включает эхокардиографию, КТ легких и допплеровское исследование сосудов ног. Если у пациента выявят хронические заболевания или риски их возникновения, ему назначат лечение и реабилитацию.

Пройти углубленную диспансеризацию можно в поликлинике по месту жительства. Это бесплатно. При этом подтверждать факт перенесенного COVID-19 документально не нужно.

«Отличная возможность!» — подумала корреспондент ИА «Первое областное» и отправилась в поликлинику № 1 ГКБ № 8 на Горького, 18.

ПЕРВЫЙ ПОХОД

На углубленную диспансеризацию населения пришла в конце апреля. С паспортом, полисом обязательного медицинского страхования (ОМС) обратилась в регистратуру. Оказалось, зря. Для прохождения диспансеризации не нужны талоны и предварительный осмотр терапевта.





Прохожу в кабинет «Диспансеризация, медицинские профилактические осмотры». Напротив — информационная стойка с анкетами. Одна — для лиц старше 65 лет, вторая — для всех остальных.

Вопросов много. В том числе уточняют, сколько минут в день вы тратите на ходьбу в умеренном или быстром темпе (включая дорогу до места работы и обратно), съедаете ли ежедневно 400 граммов фруктов и овощей, как часто употребляется алкоголь и сколько выпиваете за раз (в зависимости от крепости напитка). Пяти минут на заполнение вполне хватило.





В кабинет попала через полтора часа — настолько много желающих пройти диспансеризацию после коронавируса и профосмотр было в этот день. С наплывом пациентов справлялись два регистратора внутри кабинета: женщины заносили данные в компьютер, распечатывали направления на анализы, карточку (амбулаторная не требовалась) и вклеивали в нее ту самую анкету.

Талона дали три (общий анализ крови, «биохимия» и D-димер) — и всё. Сначала стало обидно — а как же все остальное? Но после объявления на соседнем кабинете «По техническим причинам спирометрию не делают» обида сошла на нет. Очередь подошла быстро. Сказали, что результаты придут в кабинет медицинской профилактики дней через десять.





ВТОРОЙ ПОХОД

До поликлиники добралась после праздников. Пришла за полчаса до окончания приема. Время выбрала специально — проверить, много ли народу днем. Немного. Всего три человека передо мной.

Результатов анализов у врача не оказалось. Специалист попросила сходить за ними в соседний кабинет. Там женщина в белом халате, которая вообще-то «не хозяйка этого кабинета и не должна в чужих бумагах копаться», часть результатов анализов нашла и лично отдала их моему врачу. Потому что «на руки пациентам не дам — не дай бог пропадет».

Не пришла «биохимия». Оказалось, что перед майскими закончились реагенты. Врач сказала прийти за результатами и заключением через неделю. По характеру моих жалоб рекомендовала обратиться к двум узким специалистам. Но талончики к ним в регистратуре не дали. Сказали сначала получить выписку после диспансеризации, с ней записаться к терапевту. Он и даст нужные направления.

ТРЕТИЙ ПОХОД

Очереди нет. «Биохимия» готова, но карточка с результатами анализов отправлена в статистику. Вернется с учетом выходных через четыре дня. Но чтобы мой поход в больницу не был «холостым», врач записала меня к одному узкому специалисту и распечатала талон. К другому попробует через неделю — система сильно виснет.

ЧЕТВЕРТЫЙ ПОХОД

На прием не попала. Талон оказался на какое-то исследование сосудов, а мне нужна была консультация врача. Ошибочка вышла. В кабинете медпрофилактики врач развела руками и обещала мне позвонить в тот же день, но вечером. Сейчас перезаписывать некогда, искать карточку с анализами тоже…

Справедливости ради отмечу, что обещание свое специалист выполнила. Но я от записи отказалась. Набегалась. Решила, что проще сходить со своими жалобами платно. Обидно только, что результаты анализов и заключение врача по итогам диспансеризации в глаза не видела.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ

Приходится признать, что мои ожидания от процедуры прохождения диспансеризации разошлись с реальностью. Согласитесь, что месяц ожидания — это много для стандартного обследования. Стройная картина «пришел — получил результат» в моем случае дала сбой. С какими жалобами пришла — с такими через месяц и ушла, не получив консультации узких специалистов и не узнав результаты анализов. Но мы, напомним, тестировали систему прохождения диспансеризации на конкретной поликлинике.

Среди причин, на мой субъективный взгляд, — большая нагрузка на систему здравоохранения, проблемы с логистикой и пресловутый человеческий фактор.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Что делать, если при прохождении диспансеризации возникли проблемы с талонами, при попытке сдать анализы вам говорят о нехватке реагентов или же вы сталкиваетесь с другими сложностями, ИА «Первое областное» узнало у главного внештатного специалиста Минздрава Челябинской области по медицинской профилактике Ольги Агеевой.

«Масштабы заболеваемости коронавирусной инфекцией в Челябинской области на протяжении двух лет были довольно высокими. Здравоохранение региона работало в тяжелейших условиях пандемии. Многие южноуральцы перенесли коронавирус и теперь обращаются в поликлиники и отделения профилактики для прохождения углубленной диспансеризации. При большом количестве пациентов не стоит исключать возникновение человеческого фактора. Прошу с пониманием отнестись к возможным накладкам и не отказываться от прохождения углубленной диспансеризации. Это очень важное исследование. Помните, что забота о здоровье — это прежде всего задача самого человека», — ответила Ольга Агеева.

Чаще всего переболевшие коронавирусом пациенты жалуются на изменения со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной системы. Нередко возникают осложнения, которые проявляются одышкой, болью в груди, кашлем, тромбозами. Только углубленная диспансеризация направлена на предотвращение осложнений перенесенной болезни.

Осложнения после новой коронавирусной инфекции развиваются, как правило, в течение двух месяцев. Поэтому углубленная диспансеризация проводится не ранее чем через 60 дней после того, как человек перенес болезнь.

Напомним, что диспансеризация определенных групп взрослого населения и углубленная диспансеризация — это дополняющие друг друга обследования. Первая направлена на раннее выявление онкологических заболеваний и рисков их развития, а углубленная — рисков осложнения коронавирусной инфекции.