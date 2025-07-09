Как проявляется пищевая аллергия

Недуг может одолеть человека и в преклонном возрасте

Многие челябинцы сталкиваются с аллергией в зрелом возрасте и пытаются понять, почему так случилось. Заведующая аллергологическим отделением клиники иммунопатологии Института клинической и фундаментальной иммунологии, главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог Минздрава Новосибирской области Дарья Демина рассказала изданию gorsite.ru, что аллергия имеет свойство проявляться в любом возрасте.

Эксперт поясняет, что сейчас такая картина наблюдается все чаще и чаще.

В организме может оказаться ген с нарушениями, которые скажутся на иммунной системе, если он запустится и начнет работать. Непосредственно пищевая аллергия обычно не проявляется во взрослом возрасте. Но некоторые продукты обладают структурой аллергена, схожей с пыльцой. Таким образом, в зрелости может возникать перекрестная пищевая аллергия.

Специалист говорит, что люди, имеющие аллергию на пыльцу растений, помимо этого часто страдают от аллергии на лекарственные травы или фрукты с косточками. Есть псевдоаллергия, которая может возникать чаще всего в связи с патологией желудочно-кишечного тракта.

Лечением ринитов и астм служит симптоматическая терапия с употреблением всех необходимых лекарств.

«Это те заболевания, где мы можем воздействовать на причину, то есть менять структуру аллергена, проводя аллергенспецифическую иммунотерапию. Получается, мы вводим такой элемент маленькими дозами, обучая иммунную систему не реагировать на этот вид аллергенов», — подытожила эксперт.

Текст: Алиса Шакирова