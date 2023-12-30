Как проверить подлинность красной икры в домашних условиях

Отличить искусственный продукт от натурального помогут простые действия

Для многих жителей Челябинской области красная икра — обязательное новогоднее угощение. Но выбрать качественный продукт — та еще задача. Искусственная икра может быть не только невкусной, но и опасной для здоровья. Поэтому перед употреблением необходимо проверить ее на подлинность. Рассказываем, как это можно сделать в домашних условиях.

Для начала нужно обратить внимание на внешний вид продукта. Натуральная красная икра должна иметь однородную структуру, ярко-красный цвет и быть слегка влажной. В ней не должно быть слипшихся комков или слишком яркой окраски. Каждая икринка должна быть примерно одинакового размера и иметь круглую форму. В подделке икринки чаще всего разного размера.

Затем обращаем внимание на запах. Натуральный продукт имеет слегка рыбный запах. Если вы чувствуете химический запах, лучше такую икру не употреблять.

На вкус натуральная икра немного солоноватая и без посторонних привкусов.

Также можно провести тест на растворимость: положите несколько икринок на язык и оставьте их там на несколько секунд. Если икра растворилась, значит, она искусственная. Натуральная икра не растворяется в слюне.

А еще можно провести проверку на содержание уротропина, который используется для сохранения цвета и свежести искусственной икры. Для этого нужно добавить в продукт немного водки и подождать несколько минут.

Кстати, на изображении к материалу икра искусственная — мы сгенерировали его с помощью нейросети.