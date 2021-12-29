Как проверить качество икры

Подделка не выдержит такого испытания

Икра — один из любимейших продуктов на новогоднем столе. И ввиду популярности угощения на рынке существует немало подделок. Убедиться в качестве приобретенной икры можно, если прибегнуть к простому методу.

«Проведите эксперимент — поместите небольшое количество красной икры в горячую воду, поддельный продукт растворится в жидкости», — говорят технологи общественного питания.

К сожалению, сегодня икру могут подделать так, что на глаз сложно будет определить качество продукта. Поэтому покупку стоит совершать в том месте, которое вызывает у вас доверие. Важно помнить, что настоящая икра не может стоить дешево, поэтому не нужно радоваться скидкам на товар.