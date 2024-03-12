Как преодолеть весеннюю апатию и усталость

Физическая нагрузка и здоровый рацион питания — в помощь

На календаре уже весна, дни становятся все длиннее, но некоторые люди почему-то ощущают упадок сил и раздражение. От чего это зависит и как вернуть организму энергию, рассказали гастроэнтеролог Марина Сторожок и психотерапевт Денис Култышев нашим коллегам из издания «Тюменская область сегодня».

По словам экспертов, все дело в том, что организм еще не готов к увеличению нагрузки из-за большей продолжительности дня, к тому же на потерю сил влияет весенний авитаминоз. Но все это можно и нужно исправить.

Для начала необходимо пересмотреть свой рацион. Марина Сторожок рекомендует отказаться от бутербродов, фастфуда и сладостей и налегать на овощи и фрукты. Восполнить дефицит витаминов помогут ягодные морсы, сделанные своими руками из замороженных ягод. Полезны будут также смузи из зелени и проростки злаковых и бобовых культур.

Кроме того, лучше отказаться от быстрых перекусов. И, конечно же, не следует заедать стресс. Лучше всего придерживаться трех-пятиразового питания.

Перенастроить организм и поднять настроение помогут легкая утренняя гимнастика, приятная музыка, а также планирование своего дня. Эксперты рекомендуют планировать его еще с вечера, тогда цели будет достигать проще. А если назревают крупные проекты, нужно разбить их на этапы. И обязательно поощрять себя за каждое законченное дело.

Если же чувство апатии не проходит, следует обратиться за помощью к психологу или психотерапевту.