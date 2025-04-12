Как празднуют Вербное воскресенье и что делать с прошлогодними веточками

Рассказываем о традициях и запретах праздника

В воскресенье, 13 апреля, православные христиане отметят Вход Господень в Иерусалим — один из важнейших православных праздников. Большинству людей он известен как Вербное воскресенье. Нетрудно догадаться, что именно является главным символом праздника. Но почему верба, если в Евангелии речь идет о пальмовых ветвях? Об этом, а также о том, как правильно освящать и утилизировать прошлогоднюю вербу расскажем в нашем материале.

История праздника

За неделю до Пасхи верующие вспоминают одно из важных событий из земной жизни Христа: за несколько дней до того, как его схватят и начнут судить, он въехал в Иерусалим на осленке. У ворот городских стен собрались толпы людей: все они хотели увидеть того, кто совершил огромное количество чудес. Встречали его как настоящего царя — с дорожкой из пальмовых ветвей. Кто-то даже устилал ему под ноги свои одежды.

Этим торжественным въездом в Иерусалим Иисус Христос завершил свои странствования и проповеди о божьем царстве. В Вербное воскресенье верующие прославляют Христа как победителя смерти и подателя жизни.

Но почему Вербное воскресенье, если перед Христом устилали пальмовые ветви? Все дело в нашем климате. Когда праздник дошел до Руси — а отмечать его начали в 988 году — его символом решили сделать вербу — одно из первых «просыпающихся» весной деревьев.

Освящение вербы и утилизация прошлогодних веток

Основной традицией праздника является освящение веточек вербы в храмах. Верующие приходят в церкви на всенощную службу, во время которой держат в руках вербу и свечи. На утрене читается особая молитва, и только после этого вербу окропляют святой водой.

Освященные веточки приносят домой и ставят в воду. Часто ими украшают иконы. Хранят вербу весь год — до следующего Вербного воскресенья.

В народе существовало огромное количество ритуалов. Например, считалось, если в праздничный день ударить человека освященной веткой по спине и произнести определенные слова, то этот человек не будет знать проблем со здоровьем на протяжении всего года. А девушки опускали в воду веточки вербы и умывались этой водой — для сохранения красоты и привлечения суженого.

В Вербное воскресенье также принято утилизировать прошлогодние ветки. Но делать это нужно правильно. Например, запрещено выбрасывать ветки в мусорное ведро или контейнер. Их нужно сжечь или пустить по реке. Лучшим вариантом будет принести их в церковь и сдать перед службой — профессионалы соберут вербу от прихожан и предадут огню, учитывая все тонкости православной веры.







Традиции и запреты

В Вербное воскресенье верующим рекомендуют посетить храм и прочитать Евангелие. Праздничная служба отличается от традиционной воскресной. А священнослужители облачаются в зеленые одежды. Провести этот день нужно с семьей за душевными разговорами и приятными воспоминаниями. Можно устроить тихое семейное застолье. Тем, кто соблюдает Великий пост, в праздничный день разрешены рыба, морепродукты, икра и немного вина.

Как и в любой другой церковный праздник, в Вербное воскресенье нельзя ссориться, сквернословить, осуждать кого-то или завидовать. Любую тяжелую физическую работу лучше отложить. Под запретом шумные вечеринки, безудержное веселье, громкая музыка. А еще не рекомендуется стричься, краситься — любое «телесное» обновление по строгим церковным канонам под запретом. Исключение — по необходимости.