Как правильно утилизировать елку после новогодних праздников

Для живых красавиц есть несколько вариантов, для искусственных — один

Новогодние праздники позади, и многие начинают задумываться о том, куда деть елку. Большинство просто выбрасывает деревья в мусорные контейнеры или оставляет рядом с баками на контейнерной площадке, однако, по словам юрисконсульта отдела защиты прав потребителей Роскачества Игоря Позднякова, такой способ не самый экологичный. Он рассказал, как правильно утилизировать живую ель.

«Если дерево просто выбросить в обычный мусорный бак, то оно, как и любой другой органический мусор, будет выделять метан, влияющий на изменение климата. Двухметровая ель, разлагаясь на свалке, выбросит в атмосферу 16 килограммов углекислого газа. Поэтому лучшее, что вы можете сделать, — это сдать елку на переработку»,— сказал Игорь Поздняков.

В Челябинске елки на переработку можно сдать в «ЭкоЦентр». Там деревья преобразуют в мульчу, которой потом будут посыпать почву для защиты от перемерзания и сорняков. Предварительно с дерева необходимо снять все украшения, а также связаться с «ЭкоЦентром», чтобы уточнить все детали.

Кроме того, елку можно компостировать самостоятельно: с помощью секатора нарезать на небольшие куски, а затем закопать в лесу, парке или на даче там, где нет газона.

А еще дерево можно распилить и использовать для растопки печи. Хвоя ели пригодится в качестве «одеяла» для грядок.

Если же вы все-таки решили выбросить елку как обычный мусор, то нужно следовать ряду правил:

выбрасывать дерево следует в специальный бункер-контейнер для крупногабаритного мусора;

если такого контейнера нет, то нужно срезать с ели ветки и распилить ствол, а затем все это перевязать и положить в мусорный контейнер;

запрещено выбрасывать елки в мусоропровод во избежание заторов;

запрещено оставлять елку около контейнеров с экологической и пожарной точек безопасности.

Что касается искусственных елок, то их эксперты Роскачества рекомендуют выбрасывать в обычные мусорные контейнеры, поскольку чаще всего невозможно определить, из чего сделаны такие деревья и подлежит ли материал переработке.