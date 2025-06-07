Как правильно провести Троицкую родительскую субботу

Это один из двух особых поминальных дней

Троицкая родительская суббота — это особый день памяти усопших, который отмечается накануне праздника Троицы. В 2025 году он выпадает на 7 июня. Почему эта родительская суббота является одной из двух главных в православном календаре, каковы традиции и запреты этого дня — в материале ИА «Первое областное».

Суть Троицкой родительской субботы

Среди поминальных дней в православном календаре есть два особенных, которые называют вселенскими родительскими субботами. К ним относятся Мясопустная, которая отмечается перед Великим постом, и Троицкая, которая предшествует Дню святой Троицы. В эти два дня православные молятся не только за своих усопших родственников, близких и друзей, но и за всех христиан, которые когда-либо жили на земле. Кроме того, во вселенские субботы молятся и о тех, кого похоронили не по православному обряду, кто перед смертью не успел покаяться, пропал без вести, и о многих других.

Традиции Троицкой родительской субботы

В этот день верующие традиционно сначала отправляются в храмы, потом — на кладбища. В церквях проводят вселенскую панихиду — заупокойное богослужение. Прихожане могут заказать у батюшки молитву за упокой своего родственника или даже нескольких.

Но если посещение храма в этот день крайне желательно, то посещение кладбищ — личное дело каждого. По крайней мере, это не предписание церкви, а сложившаяся традиция. Наши предки, например, в этот день всегда навещали умерших родственников и, придерживаясь языческих обрядов, украшали могилы свежей зеленью, цветами, оставляли для них угощения и разговаривали с ними. Если есть необходимость съездить на кладбище — пожалуйста. Но без языческих обрядов. Можно, например, просто привести могилу в порядок, если вы давно ее не посещали.

В этот день также можно собраться за праздничным столом со своими близкими и тихо помянуть умерших.

Запреты Троицкой родительской субботы

Не следует заниматься тяжелым трудом, да и вообще домашними делами. Лучше сосредоточиться на молитве. Под запретом вечерники и прочие увеселительные мероприятия. Нельзя ругаться, сквернословить, громко кричать. Плакать по усопшим также не рекомендуется.

Народные поверья и приметы

Наши предки в Троицкую родительскую субботу не только посещали кладбища, но и, веря во всякую нечисть, выполняли другие обряды. Например, не подметали пол дома в последующие три дня, чтобы не накликать беду. А еще они считали, что в Троицкую субботу просыпаются мертвецы, а русалки выходят из воды. Чтобы отогнать их, наши предки ночью жгли костры, а поля охраняли с березовыми прутьями.

Дошли до нас и приметы. Вот некоторые из них: