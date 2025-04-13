Как правильно провести Страстную неделю

Это самый тяжелый период перед Пасхой

Страстная, или Великая неделя — это особенный период перед Пасхой, когда христиане вспоминают последние дни земной жизни Иисуса Христа, его страдания на кресте и погребение. Каждый день этой недели называется Великим. В 2025 году она приходится на период с 14 по 19 апреля. Как правильно провести эту важную неделю, какие обычаи существуют и что нужно учитывать при соблюдении поста — в материале ИА «Первое областное».

Название и суть Страстной недели

Слово «страсть» в церковнославянском означает «страдание». В эти дни верующие вспоминают последние дни жизни Христа на земле и его страдания. Через молитвы, богослужения, строгие ограничения Великого поста христиане как бы пропускают через себя всю его боль и осознают, через что пришлось пройти Христу, чтобы люди получили прощение грехов и надежду на воскресение.

Другое название Страстной недели — Великая: именно в эти дни на земле свершались великие события и чудеса.

Кстати, многие ошибочно считают, что Страстная неделя является последней неделей Святой Четыредесятницы (четырех недель Великого поста). Однако это отдельный период.

Дни Страстной недели

Каждый день Страстной недели наполнен значимыми событиями, описанными в Евангелии. И у каждого из них — особый духовный смысл.

В Великий понедельник верующие вспоминают Иосифа, которого братья продали в рабство. Ветхозаветный патриарх — прообраз страдающего Христа. Также в этот день читают евангельское повествование о проклятой смоковнице, символизирующей лицемерных фарисеев, против которых выступал Христос. Смысл этого дня — возвещение о предстоящих страданиях Спасителя.





В Великий вторник верующие вспоминают обличение Иисусом фарисеев и книжников, а также притчу о десяти девах и дани косарю. Смысл этого дня — побуждение к искреннему покаянию.

В Великую среду в церквях воспоминают покаяние блудницы, которая помазала Христа драгоценным маслом, и предательство Иуды, который согласился предать Спасителя за 30 серебряных монет. С этого дня богослужения в храмах приобретают особую атмосферу. Смысл дня — призыв к прощению и размышления о том, как легко можно поддаться искушению.

В Великий четверг верующие воспоминают Тайную вечерю, во время которой Христос подал своим ученикам хлеб и вино, сказав «Сие есть тело мое и сия есть кровь моя», а также омыл им ноги. Считается, что в этот день впервые было совершено таинство причащения. Смысл дня — размышление о жертве Христа и необходимости служить другим.

Кстати, другое название Великого четверга — Чистый четверг. В этот день хозяйки начинают постепенно готовиться к Пасхе: наводить порядок в доме и готовить праздничные угощения.

Великая пятница — самый скорбный день недели: верующие вспоминают распятие Иисуса Христа на кресте. В те времена такая смерть считалась позорной и самой мучительной. В храмах в этот день совершают крестные ходы и проводят особое богослужение с выносом плащаницы — иконы, изображающей лежащего во гробе Христа. Смысл дня — размышление о том, как жертва Спасителя изменила мир.





В Великую субботу православные христиане вспоминают погребение Христа и его сошествие в ад для возвещения победы над смертью. В этот день в храмах совершают литургию Василия Великого. Все готовятся к Пасхе, символизирующей победу жизни над смертью. Смысл дня — размышления о том, как смерть уступает место жизни, а тьма — свету.

В воскресенье верующие отмечают Пасху.

Как соблюдать Великий пост

На Страстной неделе наступает самый строгий период Великого поста. В понедельник, вторник и среду предписано сухоядение. В четверг можно употребить горячие блюда без масла. В пятницу верующим предписано отказаться от употребления пищи и даже воды. В субботу разрешена горячая пища без масла. В воскресенье — без ограничений.

Что можно и нельзя в Страстную неделю

Страстная неделя — это период духовного сосредоточения и подготовки к празднику Пасхи. Верующие посещают храмы, молятся, помогают ближним и размышляют о духовном. Также по традиции на этой неделе подготавливают дом к Пасхе: проводят генеральную уборку, красят яйца, готовят куличи.

В этот период не принято развлекаться: посещать концерты, свадьбы, другие праздничные мероприятия. На этой неделе в церквях не проводят венчания, крещения и другие радостные таинства. Не допускаются и поминовения усопших. Не следует также ругаться, ссориться и тяжело трудиться.