Как правильно просить прощения перед Великим постом

Рассказываем об обычаях праздника

Прощеное воскресенье — это последний день Масленичной недели, который отмечается за день до начала Великого поста. В праздник верующие просят друг у друга прощения за все обиды и проступки, чтобы встретить Великий пост с чистой совестью и душой. Подробнее о празднике — в материале ИА «Первое областное».

Церковные традиции и обычаи

На самом деле праздника Прощеное воскресенье в церковном календаре нет. Воскресенье перед Великим постом называется сыропустным: это последний день, когда можно употреблять в пищу молочные продукты и яйца. Однако на теме прощения в этот день заострено внимание: в храмах читается отрывок из Евангелия со словами Христа, который говорил, что если человек не будет прощать грехи другому, то и Отец Небесный не простит ему грехи. Также в церквях служат вечерни с «чином прощения» и просят Бога о благословении на предстоящий пост. После духовенство и миряне просят друг у друга прощения. Все это происходит при выключенном свете. Священники облачены в черные траурные одежды.

Традиция просить прощения накануне Великого поста появилась в Египте и Палестине в VI веке. Тогда монахи, подражая Христу, уходили поститься в пустыню на 40 дней, чтобы подготовиться к Пасхе. Возвращались не все: кто-то умирал от старости, кто-то не выдерживал сурового климата. Поэтому, расходясь, они просили друг у друга прощения и сами искренне всех прощали.

В этот день принято просить прощения у своих родных, близких, друзей и всех, кого человек мог обидеть словом или делом. Также важно самому искренне прощать проступки других. Принято говорить: «Прости меня!» и отвечать: «Бог простит, и меня прости!».

Народные традиции

В народе в этот день отмечают Масленицу. В праздник принято веселиться, радоваться и вдоволь наедаться перед Великим постом. И раньше, и сейчас на Масленицу устраивают ярмарки, гулянья, игры, водят хороводы и, конечно же, сжигают чучело Зимы, приветствуя Весну.

Главным блюдом на Масленицу остаются блины. Также разрешено есть молочные продукты и яйца. Мясо на неделе, предваряющей Великий пост, уже запрещено.

Кстати, в церкви отмечают, что все народные ритуалы на Масленицу являются языческими и не имеют никакого отношения к православию.

Запреты

Особых запретов в Прощеное воскресенье нет. Не стоит ссориться, обижаться друг на друга, а также неискренне просить прощения. Как и в любой церковный праздник, не следует заниматься тяжелым физическим трудом.