Как правильно поступить с найденной вещью

За присвоение бесхозных предметов могут обвинить в воровстве

«Нашел» — универсальное объяснение для внезапного обладания вещью сомнительного происхождения. Однако с точки зрения закона находка вполне может быть квалифицирована как кража. Более того, даже честная попытка вернуть потерянное хозяину рискует обернуться неприятностями. ИА «Первое областное» пообщалось с полицейскими и выяснило, как правильно поступать с бесхозными предметами, чтобы потом не сесть. Спойлер: лучше к ним вообще не прикасаться.

Сказанное выше хорошо иллюстрирует недавняя история из Магнитогорска. Пожилая женщина нашла на остановке рюкзачок с документами и мелочью. Решив разыскать хозяина, она позвонила по номеру на бумажке, лежавшей в паспорте. Объявившаяся владелица обвинила пенсионерку в краже телефона, который якобы был в рюкзаке. От навета удалось отбиться, но общение с полицией и составление протокола вызвали у старой женщины стресс, у нее поднялся сахар. История вызвала резонанс в соцсетях: одни поддержали благородный поступок бабушки, другие попеняли ей за неосторожность.

Редакция Первого областного информагентства обратилась в ГУ МВД по Челябинской области за правильным алгоритмом действий с бесхозными вещами. Там, во-первых, пояснили, что не всякая находка — это просто находка. В большинстве случаев это вещь, которую кто-то потерял. Следовательно, нужно постараться вернуть ее владельцу.

«Если гражданин нашел телефон и ничего не предпринял, чтобы вернуть его владельцу, особенно если владелец известен, то здесь уже мы можем говорить о таком преступлении, как кража», — предупредили в полиции.

Чтобы случайно не стать преступником, с найденными предметами нужно совершить одно из следующих действий:

если находка сделана в транспорте или общественном здании, то ее необходимо передать лицу, представляющему владельца помещения или транспортного средства (например водителю автобуса или администратору);

в иных случаях бесхозные вещи нужно отнести в полицию или местную администрацию.

В полиции находки обязаны передать оперативному дежурному с указанием данных о сдатчике и обстоятельствах обнаружения. Все предметы обязательно проверяют по специальным базам МВД России. Выдача найденных вещей владельцам осуществляется только при предъявлении документов, удостоверяющих личность.

Итак, подведем итог. Если человек что-то нашел, то у него есть три варианта. Первый — просто пройти мимо. Второй (криминальный) — положить находку в карман и надеяться, что пронесет. Третий — попытаться найти хозяина, тратя время и нервы на объяснения и заполнение бумаг в полиции.