Как правильно пикировать рассаду

Метод делает растения сильнее

Пикировка — это прищипывание кончика сеянца при его пересаживании. Процедура обеспечивает лучшую ветвистость корней, за счет которой растение начинает получать больше питания и становится сильнее.

Проводят пикировку только у молодой рассады, когда сеянец имеет пару-тройку настоящих листов. Растеньице осторожно выкапывают, бережно счищая землю с корешка. В этот период легко увидеть кончик главного корня и укоротить его на треть. При выкапывании сеянцев из ящика, удобно использовать чайную ложку — это обеспечивает деликатный подход к корням.

Умелые садоводы укорачивают корешок пальцами, но лучше обратиться к помощи ножниц или острого ножа, разместив при этом корешок на разделочной доске. Также можно использовать пинцет.

Сделав пикировку, оставшийся корень (ранку) припудривают золой, чтобы предотвратить грибные болезни у сеянца. Затем рассаду пересаживают в емкость большего размера (обычно из ящика в горшочки).