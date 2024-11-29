Как правильно падать зимой

И что обуть, чтобы не упасть

Представьте себе: холодный день, тротуар покрыт блестящим льдом, а вы, так уверенно шагая, вдруг подлетаете и падаете. Всем знакомое и неприятное ощущение, к тому же неудачное падение может омрачить новогодние каникулы. ИА «Первое областное» делает подборку советов, как упасть так, чтобы снизить риски травм, и что носить, чтобы не скользить.

Правильная обувь

Носите обувь с рифленой подошвой или подошвой, созданной для сложных погодных условий, чтобы улучшить сцепление с поверхностью. Выбирайте обувь с устойчивым каблуком не более 3—4 сантиметров. Откажитесь от высоких каблуков и платформы. Кстати, полностью плоская подошва тоже не лучший вариант для зимних прогулок — поскользнуться и упасть в такой обуви очень легко.

Есть несколько лайфхаков, как подготовить подошву к гололедице: можно нанести на подошву водостойкий клей и присыпать песком. Также пользуется популярностью наклейка на подошву лейкопластыря или наждачки. Клейте крест-накрест. Еще можно купить специальные насадки-ледоступы с прочными нержавеющими шипами.

Медленный шаг

Не торопитесь, ступайте осторожно, особенно на скользких участках. Умеренность в движениях поможет сохранить равновесие.

Равновесие

Держите вес тела чуть впереди и старайтесь не наклоняться назад. Это поможет избежать падений.

Используйте руки и смотрите под ноги

Не прячьте руки в карманы. Если возможно, используйте для поддержки трость или палку. Ищите более безопасные участки и избегайте явных мест с ледяной коркой.

Как правильно падать

— Сгруппируйтесь: при падении постарайтесь свести к минимуму площадь соприкосновения с землей. Сгибайте колени и локти, чтобы уменьшить удар.

— Падение на бок: если чувствуете, что падаете, попытайтесь упасть на бок, а не на спину или живот. Это распределит силу удара по большей площади.

— Используйте руки: сгибайте их, а не выпрямляйте, чтобы избежать травм запястья.

— Голову наклоните ближе к шее, чтобы не удариться затылком.

— Укрепляйте мышцы и суставы с помощью физической активности. Это поможет легче справляться с падениями и уменьшить риск травм.