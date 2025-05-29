Как правильно отметить Вознесение Господне

Что можно и нельзя делать в важный праздник

Сегодня, 29 мая, православные и католики отмечают один из важнейших двунадесятых праздников — Вознесение Господне. В этот день верующие вспоминают восшествие Христа во плоти на небо. Суть, традиции и запреты — в материале ИА «Первое областное».

Вознесение Господне тесно связано с Пасхой — праздник отмечается на 40‑й день после воскресения Христа. И поскольку Пасха всегда приходится на воскресенье, то Вознесение Господне всегда отмечается в четверг. В этом году праздник выпадает на 29 мая.

Это событие подробно описывается в Евангелии. После своего воскресения Иисус Христос на протяжении сорока дней являлся своим ученикам и продолжал рассказывать им о Божьем Царстве. В день своего вознесения Спаситель собрал апостолов в Вифании на горе Елеон. Он поручил им распространять полученные ими знания и, подняв руки к небу, благословил их.

«В момент благословения Христос стал отдаляться от апостолов и возноситься на небо, скрывшись в облаке. Ученики поклонились вознесшемуся Господу и еще долго продолжали стоять и смотреть на небо»,— сообщается в православном журнале «Фома».

После этого собравшимся на горе апостолам явились два ангела и сообщили, что настанет день, когда Христос снова сойдет на землю таким же образом, каким ушел, чтобы справедливо судить живых и мертвых. Но даже будучи незримым, он будет находиться среди своих последователей.

Суть праздника

Священнослужители объясняют, что своим восшествием на небо Христос показал, что в Небесное Царство войдут не только души праведников, но и их тела. После адамового греха восстановить телесное достоинство удалось совершенному Иисусу посредством рождения, распятия, воскресения и вознесения.

Традиции праздника

В храмах отмечать Вознесение Господне начинают накануне вечером: сначала совершается всенощное бдение, утром в четверг — литургия Иоанна Златоуста. Священники облачены в белые одежды. Цвет облачения не меняется на протяжении 10 дней — до праздника Троицы.

После богослужений верующие традиционно отправляются на кладбища и украшают могилы умерших близких живыми цветами. Также в праздник принято устраивать тихие семейные застолья. Еще одна традиция — выпекание особого продолговатого хлеба, начиненного зеленым луком. На нем принято делать семь полосок, символизирующих ступени, по которым Христос поднимался на небо. Название такого хлеба — «лесенка» или «лествица». Им за праздничным столом угощают всех членов семьи.

Запреты

На Вознесение запрещено сквернословить, ссориться, гневаться. Не следует отказывать нуждающимся. По одной из легенд, в этот день сам Христос ходит по земле в облике нищего. В церкви, конечно, такую теорию отвергают, но помочь нуждающемуся — дело благое.

Интересные факты

Наши предки считали, что именно с Вознесения наступает настоящее лето. Обычно к этому празднику уже устанавливалась жаркая погода, птицы с раннего утра пели песни, а растения были на самом пике своего цветения. Ночь перед Вознесением на Руси называли соловьиной.

В Челябинскую область в праздничный день действительно пришло настоящее лето с тридцатиградусной жарой.