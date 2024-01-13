Как правильно отмечать старый Новый год?

Рассказываем об истории, традициях и приметах этого праздника

Старый Новый год в России начали праздновать в 1918 году, когда власти перешли на григорианский календарь. Отмечают его в ночь с 13 на 14 января. В отличие от привычного нам первого января, старый Новый год не отмечают с размахом, однако это отличное время, чтобы провести вечер в кругу семьи. ИА «Первое областное» собрало традиции, обычаи и приметы празднования.

Как праздник появился в России

В России история старого Нового года началась после революции. До нее в нашей стране использовали юлианский календарь, но в 1918 году правительство приняло решение о переходе на григорианский стиль.К этому моменту разница между двумя летоисчислениями составляла 13 дней. Смена календаря не была поддержана православной церковью. Так в России появилась традиция праздновать Новый год по старому стилю. Впервые старый Новый год в России отмечали в ночь с 13 на 14 января 1919 года.

Традиции старого Нового года

Раньше в нынешний праздник старого Нового года в России отмечали праздник земледелия. В народе этот день называли Васильевым. В этот день было крайне важно проявлять щедрость во всем, в том числе и в еде, которую выставляли на праздничный стол.Каждый выставлял на стол все, что было в доме, и приглашал знакомых и соседей. Чей стол был накрыт особенно щедро, мог рассчитывать на то, что наступивший год будет для него очень удачным.Считается, что именно благодаря такому празднику появилась традиция класть «сюрприз» в вареники. В качестве сюрприза можно использовать что угодно. Кому такой вареник попадется, того в наступающем году будут сопровождать удача, счастье и достаток.Россия не единственная страна, где отмечают старый Новый год. Эта традиция сохранилась во многих бывших советских республиках, в странах Восточной Европы, где исповедуется православие.Например, в Македонии в честь праздника проводятся карнавалы, в немецкоязычных кантонах Швейцарии люди наряжаются в маскарадные костюмы. В Сербии и Черногории также сохранилась традиция отмечать старый Новой год.В Уэльсе есть община фермеров в Долине Гуэйн, которая также отказалась принимать григорианский календарь. Поэтому 13 января в Долине Гуэйн отмечают Хен Галан. В честь праздника дети ходят по домам и получают сладкие подарки.

Приметы на старый Новый год

Старый Новый год нужно встречать в чистом, прибранном доме. Только не стоит заниматься уборкой 14 января — можно «вымести» удачу за порог.

Нельзя считать мелочь и давать в долг в этот день — к убыткам.

Нельзя ругаться и пребывать в плохом настроении — удача отвернется.

Встречать старый Новый год нужно в светлой одежде — темная не к добру.

В ночь на 14 января ясное небо в звездах — год будет урожайным.

Ребенок родился в старый Новый год — он будет счастливым, здоровым и богатым.

Оттепель на старый Новый год — к холодному лету.

Мороз и иней на ветках деревьев — будет много меда.

Снег идет — к снежной зиме и поздней весне.

Помолвка в этот день — замужество будет счастливым.

Умоешься утром водой из реки или родника — будешь здоровым весь год.

Как отмечать старый Новый год

Старый Новый год завершает череду традиционных зимних праздников, включая основной Новый год и Рождество. Этот день не относится к официальным праздничным. Однако в 2024 году россиянам повезло и праздник выпадает в ночь с субботы на воскресенье. Торжеств в эту ночь не устраивают, но традиция накрывать стол и провожать уходящий год во многих семьях сохраняется. В полночь можно загадать желание.