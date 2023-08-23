Как правильно организовать рабочее место школьника

Важно, чтобы ребенку было комфортно делать домашнее задание

До начала нового учебного года остается чуть больше недели. Пора подумать об организации рабочего места школьника дома. Важно, чтобы оно было удобным, так как ребенок будет проводить там немало времени. Что следует учесть — читайте в материале ИА «Первое областное».

Для начала нужно определить расположение школьного уголка. Хорошо, если это будет отдельная комната. Если такой возможности нет, то лучше всего организовать рабочее место школьника в углу комнаты.

Немаловажная часть — освещение. Лучше всего расположить рабочий стол так, чтобы свет от окна был сбоку от пишущей руки школьника. В темное время суток специалисты рекомендуют использовать настольный светильник. Он также должен располагаться сбоку от пишущей руки ребенка. Однако не стоит использовать только локальное освещение, так как это может навредить глазам школьника. Хорошо, если будет и локальное, и потолочное освещение.

Не стоит оформлять рабочее место в слишком ярких и контрастных тонах, это будет отвлекать школьника и способствовать рассеиванию его внимания.

Ответственно следует подойти к выбору мебели. Стол и стул должны быть изготовлены из натуральных материалов. Важно, чтобы их можно было обрабатывать влажной тканью. Мебель не должна иметь резкий запах, острые углы и другие опасные для ребенка элементы. И стол, и стул должны быть подобраны по росту школьника. Так, сидя на стуле, ребенок должен упираться ногами в пол или подставку для ног, а бедра и голени — находиться под прямым углом. Также у стула должна быть регулируемая анатомическая спинка. Что касается высоты стола, то его поверхность должна располагаться на уровне диафрагмы школьника.

Для удобства ребенка стол следует оборудовать полкой или подставкой для учебников и тетрадей, а также органайзером для ручек и карандашей. Важно, чтобы они находились на расстоянии вытянутой руки школьника.

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