Как правильно и безопасно зарядить смартфон

Обращать внимание нужно и на качество устройства, и на силу тока

Современные люди заряжают свои смартфоны практически каждый день. И мало кто задумывается о том, что в любой момент из-за некачественного адаптера или даже мельчайших повреждений может произойти пожар. На платформе «Объясняем.рф» рассказали, как безопасно заряжать смартфоны и другие гаджеты.

Если телефон заряжается при помощи не оригинального, а отдельно приобретенного адаптера, то особое внимание нужно обратить на его качество. Эксперты советуют осмотреть и пощупать зарядное устройство: дешевая пластмасса, заусенцы и плохая изоляция провода — это признаки того, что и внутри все также сделано неаккуратно. Такое устройство может не только испортить телефон, но и замкнуть.

Прежде чем начать заряжать телефон, следует посмотреть выходные значения силы тока и напряжения у зарядного устройства на упаковке или корпусе.

«Данные должны быть не выше, чем входные значения у смартфона, — их вы найдете в инструкции к гаджету или в интернете по названию модели. Именно большие дозы электричества, поступающие в гаджет, могут повредить аккумулятор и спровоцировать пожар»,— уточнили эксперты.

Не следует ставить телефон заряжаться на всю ночь. Во-первых, это опасно: если со смартфоном что-то случится, то человек не сможет вовремя отреагировать. А во-вторых, лучше не заряжать телефон до 100%. Эксперты советуют лавировать при разрядке и зарядке смартфона от 20% до 80%.

Кроме того, заряжающийся телефон не следует оставлять под палящим солнцем или подушкой. Он может перегреться и, как следствие, испортиться или даже взорваться.

Важно обращать внимание также на целостность адаптера и провода. Если они повреждены, лучше их утилизировать.