Как потомственный фермер развивает сельское хозяйство, и что ему помогает

Аграрий стал выбирать технику российского производства

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Глава крестьянского хозяйства «Березка» из Челябинской области Денис Шумских — потомственный фермер. Его отец является ученым в области сельского хозяйства, поэтому он брал сына в поля с самого детства.



«Летним вечером мы садились с ним на мотоцикл, объезжали поля, он мне их показывал. И всегда я был в курсе всех его опытов, которые он закладывал», — рассказал Денис Шумских.

Развивать фермерское дело ему помогло экономическое образование. Хотя для того, чтобы производить продукцию, приходится учитывать погодные условия, бороться с насекомыми, болезнями и вызовами погоды.

«Раньше постоянно с засухами боролись, сейчас наоборот. У нас появились вопросы, которые мы не замечали раньше и которым не придавали большого значения, потому что они не были проблемой. В прошлом году из-за дождей было проросшее зерно. Сейчас из-за тепла и влажности появилась болезнь — фузариоз. Очень опасно, если она перейдет на почву», — рассказал Денис Шумских.

Для борьбы с болезнью есть короткий период — 5—10 дней, в который надо успеть обработать злаковые культуры. Кроме того, поля нужно обрабатывать пестицидами, чтобы защитить их от насекомых. Здесь появляется следующая проблема — пчеловодство. Потому что пестициды, по словам фермера, убивают все.

Проблемы обсуждаются на аграрных площадках. Одной из них является изменение климата. Для Южного Урала эту ситуацию он оценил со знаком минус, так как «нас может и засушить в один год, и в этот же год еще и залить».

«И весь вопрос — как нам, селянам, в этой ситуации себя вести. Нам надо очень быстро приспосабливаться к изменениям. Помимо науки, это еще и искусство. Теория — она едина, а практика многообразна. То есть к одному и тому же результату можно идти разными путями. В этом искусство и заключается, какой путь ты выберешь», — отметил фермер.

После введения санкций фермер стал выбирать технику российского производства. По его словам, отечественные производители — на мировом уровне. Среди них он выделил компанию Ростсельмаш. При выборе машин в первую очередь фермеров волнует надежность, работа до отказа и комфорт водителя.





«Современное предприятие может развиваться только за счет внедрения современных технологий, повышающих производительность и снижающих трудозатраты», — сказал фермер.

Введение электронных систем улучшает и облегчает работу на полях. Например, автоуправление раньше использовали только на тракторах, сейчас стали применять и на комбайнах. Это позволяет в любое время суток использовать максимальную ширину захвата жатки.





«У нас РСМ Агротроник Пилот 1.0 стоит на ACROS, мы довольны. Цифровые разработки Ростсельмаш позволяют с телефона проводить мониторинг того, что происходит с техникой, в каких режимах она работает, какой расход топлива. Также они обеспечивают защиту от кражи. Все эти функции облегчают жизнь всем: и механизатору, и фермеру», — отметил Денис Шумских.





Фермер признался, что китайские подшипники, которые легко достать, не только быстро выходят из строя, но и могут повлечь за собой более серьезные поломки.

«Поэтому важны варианты покупки оригинальных деталей. Немаловажным является и сервисное обслуживание техники. Поэтому и выбираем Ростсельмаш», — делится аграрий.





Дилерский центр работает 24/7. Даже если детали не оказалось в наличии, для оперативности используются авиапересылки. Запчасти доставляются за один-два дня. А машины дилеров оснащены необходимым оборудованием, чтобы произвести сервисное обслуживание техники даже в поле.

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