Как помочь ребенку вернуться к учебе

Детский врач — об адаптации к школе после летних каникул

Летние каникулы позади, и уже на этой неделе дети снова сядут за парты. Вспомним себя в их возрасте: как трудно давалось возращение к школьным будням после трех месяцев раздолья! Как сделать начало учебного года максимально комфортным для ребенка, рассказала заведующая детской городской клинической поликлиникой № 6 города Челябинска Наталья Степанченко.

По ее словам, адаптация к будням у ребенка проходит сложнее, чем у взрослых, из-за повышенной эмоциональности и незрелой нервной системы. Поэтому им необходима помощь родителей. Специалист предлагает следующие средства, которые лучше начать применять заблаговременно.

Режим дня

За несколько дней до начала учебы нужно приблизить распорядок ребенка к учебному — раньше ложиться спать и раньше просыпаться. При этом не будет лишним обсудить режим вместе с ребенком, учесть его пожелания.

Сон

Если ребенку трудно засыпать вовремя, необходимо понять почему. Плохо влиять на сон может свет от экранов электронных гаджетов. Поэтому лучше ограничить просмотр ребенком телевизора, компьютерные игры и общение со смартфоном. Следует исключить из пищевого рациона кофеин и сладкие газированные напитки, которые могут давать тонизирующий эффект. Замена — морсы, кефир и молоко. Улучшить сон помогает свежий воздух, поэтому нужно проветривать комнату ребенка и включить в распорядок прогулки на улице.

Зрение

Плохое зрение — одна из причин плохой успеваемости в школе. Поэтому перед началом нового учебного года нужно показать ребенка офтальмологу.

Правильное питание

Возвращение к учебе и умственные нагрузки — это стресс. Естественными защитниками нервных клеток являются холин и лецитин. Больше всего этих веществ содержится в яйцах, печени, рыбе и молоке. Не зря эти продукты называют пищей для мозга. Также важно, чтобы в детском рационе было достаточно магния. Он содержится в орехах, какао, гречке, ржи, овсе, бобовых, печеном картофеле, бананах, шпинате и другой зелени.