Как помочь ребенку сдать экзамены

Почему родители часто мешают учебной подготовке

Старт сдаче ЕГЭ дан, а значит беспокойство выпускников и родителей возросло. Кстати, именно родители сталкиваются с большим стрессом, нежели дети, и своей нестабильностью родители могут лишать уверенности и самих выпускников. Как не довести ребенка до истерики накануне экзамена рассказывает кандидат психологических наук, кризисный терапевт, автор и ведущая обучающих программ по психологии кризисных состояний Елена Гудкова.

— Можно ли период подготовки и сдачи экзаменов приравнять к кризисным состояниям?

— Это состояние скорее относится к стрессовым реакциям, поскольку здесь речь больше идет о повышенной психоэмоциональной нагрузке, которая может приобретать хронический характер, если образовательная среда достаточно требовательная. Кризисом мы называем переходный период, когда старые способы совладания с ситуацией не работают, а новых еще нет, потому требуется определенная внутренняя перестройка. Однако кризис может развернутся, если результат экзамена не оправдал ожиданий.

— Кто более подвержен стрессу троечники или отличники?

— Если ребенок в среднем учится удовлетворительно, то у родителей и учителей формируется определенное представление о его возможностях и требования обычно лояльны. Если говорить об отличниках, им приходится выдерживать не только собственные амбиции, но и ожидания со стороны окружающих, когда надо соответствовать высокой планке.

— Нужно ли родителям в этот период проявлять большую требовательность, все контролировать?

— Такое поведение родителей является попыткой регулировать свое психоэмоциональное напряжение и очень часто ребенок такую активность родителей не воспринимает как поддержку, а видит в этом лишь помеху.

— Как тогда успокоиться родителям и не нервировать детей?

— Родителям важно признаваться себе в своих чувствах, давать себе отчет в том, что происходит, своевременно обращаться за помощью самим, и необязательно к психологу, а к супружеской поддержке или родительскому сообществу, например. Что касается поддержки ребенка, здесь важно занять позицию наблюдателя, который может радоваться за то, что ребенок уже делает, что у него уже получается. Наблюдение нужно и для того, чтобы прислушаться и понять, а в чем же ребенок нуждается, требуется ли ему какая-то реальная помощь. И часто это так, ведь ребенку нужно обеспечить тишину, минимизировать количество параллельных мероприятий, способствовать поддержанию ритма отдыха и труда, и важно не вносить в него резких изменений.

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