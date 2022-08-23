Как получать урожай земляники до ноября

Что самое важное при посадке ягоды

Любите землянику, но период, когда можно насладиться вкусной ягодой, быстро заканчивается? Не переживайте, специально для вас есть ремонтантные сорта.

«Сейчас вот этот закончится и начнется еще один, третий заход, и он будет без перерыва идти, пока уже снег не ляжет. Заморозки до −3°C она спокойно выдерживает, продолжает плодоносить. А если заморозки ожидаются больше, можно на ночь укрывной материал использовать», — рассказывает про землянику хозяин Саргазинского питомника саженцев «УралСад» Анатолий Попов.





Называется этот устойчивый к низким температурам сорт «Макс 2», плодоносить он начинает быстрее, чем любая ранняя ягода, — примерно с 10 июня — и радует плодами вплоть до снегопада.

«Ягоды с ароматом лесной земляники, вкус десертный, очень нежный, сорт кисло-сладкий», — говорит специалист.

Анатолий Юрьевич давно испытал «Макс 2» в уральском климате.





«Я однажды решил поэкспериментировать и проверить, насколько устойчивы ягоды. Сделал в середине сентября маленький парничок, и последние ягоды я съел 19 ноября», — вспоминает садовод.

Время, чтобы посадить землянику, еще есть, до конца августа можно сделать это без опасений, а уже в новом сезоне получить первый урожай. Если же надумаете весеннюю посадку, выбирайте период с 5 по 25 мая.







«К почве земляничка неприхотлива, можно высаживать и на песок, и на землю. Сначала нужно выкопать канаву глубиной 30 см и такой же шириной, по всей длине канавы распределить субстрат — это смесь из ведра песка, ведра перегноя, ведра торфа верхового, ведра земли, пары горстей древесной золы и суперфосфата. Заполняется канава составом на 20 см, проливается водой, а сверху закладывается землей. Затем выкапываем лопаточкой неглубокую ямку и саженец помещаем в землю. Кустики размещаем на расстоянии 50 см друг от друга и поливаем», — делится знаниями Анатолий Попов.





Важно! Главное при посадке саженцев не завалить сердечник (сердцевину кустика с маленькими листочками), он должен размещаться вровень с землей. Ни оголять, ни закапывать сердечник нельзя, иначе растение погибнет.

Будьте внимательны и не помещайте кустик глубоко, нельзя допустить, чтобы корешки коснулись субстрата, так они будут сожжены удобрениями. Богатый состав пригодится позже, земляничные корни отрастают на 25—30 см, в период плодоношения они войдут в органику и получат необходимое питание. Этот субстрат будет кормить землянику три года, никаких дополнительных удобрений больше не понадобится.





«Сорт имеет такую специфику: на появившихся усах, даже тех, что не прикоснулись к земле, появляются ягоды. А еще сорт можно рассаживать по горшкам как ампельное растение», — отмечает эксперт.

Хорош и сорт «Герцогиня» — с уже клубничным ароматом и чистым сладким вкусом. Он также рано плодоносит, но ампельным его сделать не получится, поэтому разместить в кашпо на балконе не удастся.

На одном месте любая земляника живет 3—4 года, а после выкапывается и заменяется новой.





«Есть и другие сорта земляники, устойчивые к заморозкам, например „Елизавета“ и „Екатерина“, но по вкусовым качествам они существенно проигрывают», — сообщает Анатолий Юрьевич.

Обрабатывать от вредителей ремонтантные сорта можно только ранней весной, для этого лучше брать бордоскую смесь. А вот когда идет ягода, использовать какие-либо химикаты нежелательно. Защищать урожай от насекомых садовод рекомендует посредством обустройства на участке скворечников и синичников.