Любите землянику, но период, когда можно насладиться вкусной ягодой, быстро заканчивается? Не переживайте, специально для вас есть ремонтантные сорта.
«Сейчас вот этот закончится и начнется еще один, третий заход, и он будет без перерыва идти, пока уже снег не ляжет. Заморозки до −3°C она спокойно выдерживает, продолжает плодоносить. А если заморозки ожидаются больше, можно на ночь укрывной материал использовать», — рассказывает про землянику хозяин Саргазинского питомника саженцев «УралСад» Анатолий Попов.
Называется этот устойчивый к низким температурам сорт «Макс 2», плодоносить он начинает быстрее, чем любая ранняя ягода, — примерно с 10 июня — и радует плодами вплоть до снегопада.
«Ягоды с ароматом лесной земляники, вкус десертный, очень нежный, сорт кисло-сладкий», — говорит специалист.
Анатолий Юрьевич давно испытал «Макс 2» в уральском климате.
«Я однажды решил поэкспериментировать и проверить, насколько устойчивы ягоды. Сделал в середине сентября маленький парничок, и последние ягоды я съел 19 ноября», — вспоминает садовод.
Время, чтобы посадить землянику, еще есть, до конца августа можно сделать это без опасений, а уже в новом сезоне получить первый урожай. Если же надумаете весеннюю посадку, выбирайте период с 5 по 25 мая.
«К почве земляничка неприхотлива, можно высаживать и на песок, и на землю. Сначала нужно выкопать канаву глубиной 30 см и такой же шириной, по всей длине канавы распределить субстрат — это смесь из ведра песка, ведра перегноя, ведра торфа верхового, ведра земли, пары горстей древесной золы и суперфосфата. Заполняется канава составом на 20 см, проливается водой, а сверху закладывается землей. Затем выкапываем лопаточкой неглубокую ямку и саженец помещаем в землю. Кустики размещаем на расстоянии 50 см друг от друга и поливаем», — делится знаниями Анатолий Попов.
Важно! Главное при посадке саженцев не завалить сердечник (сердцевину кустика с маленькими листочками), он должен размещаться вровень с землей. Ни оголять, ни закапывать сердечник нельзя, иначе растение погибнет.
Будьте внимательны и не помещайте кустик глубоко, нельзя допустить, чтобы корешки коснулись субстрата, так они будут сожжены удобрениями. Богатый состав пригодится позже, земляничные корни отрастают на 25—30 см, в период плодоношения они войдут в органику и получат необходимое питание. Этот субстрат будет кормить землянику три года, никаких дополнительных удобрений больше не понадобится.
«Сорт имеет такую специфику: на появившихся усах, даже тех, что не прикоснулись к земле, появляются ягоды. А еще сорт можно рассаживать по горшкам как ампельное растение», — отмечает эксперт.
Хорош и сорт «Герцогиня» — с уже клубничным ароматом и чистым сладким вкусом. Он также рано плодоносит, но ампельным его сделать не получится, поэтому разместить в кашпо на балконе не удастся.
На одном месте любая земляника живет 3—4 года, а после выкапывается и заменяется новой.
«Есть и другие сорта земляники, устойчивые к заморозкам, например „Елизавета“ и „Екатерина“, но по вкусовым качествам они существенно проигрывают», — сообщает Анатолий Юрьевич.
Обрабатывать от вредителей ремонтантные сорта можно только ранней весной, для этого лучше брать бордоскую смесь. А вот когда идет ягода, использовать какие-либо химикаты нежелательно. Защищать урожай от насекомых садовод рекомендует посредством обустройства на участке скворечников и синичников.