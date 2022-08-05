Как получать по 14 ведер урожая абрикосов за сезон

Зачем садоводу маятник на участке

Плоды абрикосов полезны для работы желудочно-кишечного тракта, функционирования головного мозга и даже способствуют долголетию. Чтобы оздоровить организм и получить хороший урожай, важно знать некоторые секреты. Ими с нами поделился садовод-опытник из Южноуральска Николай Сергеев.

Если хотите собирать больше абрикосов, можно выбрать ранние сорта, например «Серафим». Когда погода благоприятствует, поспевает он в первой декаде июля. В этом году сроки немного сдвинулись, но садовод уже получил несколько ведер фруктов.





Плодоносить абрикосы начинают на пятый — седьмой год. Саженцы лучше брать двух- или трехлетние. А вот для их успешного приживания важна не столько почва (абрикосы — растения неприхотливые), сколько правильная энергетика, считает наш герой.

«Важна энергетика и садовода, и земли. Так, перед посадкой надо взять маятник и проверить выбранный участок, задав вопрос, можно ли здесь садить. Если прибор крутится по часовой стрелке — можно, если против часовой стрелки — лучше выбрать другое место», — раскрывает главный секрет Николай Сергеев.





Еще следует высаживать абрикосы парой, чтобы один располагался на расстоянии трех — пяти метров от другого. А лучше заселить сад тремя абрикосами — это важно для опыления. Нашему садоводу удается собирать с трех деревьев по 14 десятилитровых ведер абрикосов за сезон.

«Другая хитрость тоже касается места посадки. Все деревья на Урале сажать надо на бугорках, потому что, когда весной будет таять снег, вода стечет, а не задержится в приствольных кругах и не разорвет кору при ночных заморозках или не вымочит корневую систему», — отмечает эксперт.

Если хотите абрикосы послаще, выбирайте солнечное место.

«С северной стороны тоже можно садить, но не нужно, с северной стороны хорошо растут только мхи и лишайники», — говорит садовод.





Через некоторое время после посадки абрикоса все слабые побеги нужно срезать, чтобы сформировать ствол. Вредителям абрикосы не особо подвержены, а пятнышки на плодах — это следы от града. В качестве удобрения для деревьев можно использовать конский перегной.

Вырастить дерево можно даже из сеянца.

«Делать это лучше сразу, поскольку чем дольше лежит косточка, тем больше высыхает ядрышко и тем ближе оно становится к диким предкам, уменьшается всхожесть и качество самих сеянцев», — рассказывает Николай Георгиевич.

Поэтому, съев абрикос, скорее положите косточку в землю.