Как поджечь петарду и не спалить дом: правила безопасности

Главное — выбрать качественный товар и запускать фейерверки только на открытом воздухе

В преддверии Нового года россияне все чаще задумываются, чем бы украсить празднование. Некоторые покупают петарды, бенгальские огни и фейерверки. Как не испортить праздник и не устроить пожар, рассказали в мэрии Челябинска.

Во-первых, покупать пиротехнику нужно в специализированных магазинах с сертифицированной продукцией. В документах на пиротехнику обязательно должен быть указан класс опасности: с первого по третий класс продаются всем желающим, четвертый и пятый класс — только для спецфирм, занимающихся организацией праздников. Также к петардам должна прилагаться инструкция с информацией о способах безопасного запуска, размерах опасной зоны, условиях хранения, сроке годности, способах утилизации и ограничениях по условиям применения изделия.

Самое важное — нельзя использовать пиротехнику не только в закрытых помещениях и зданиях, но и на крышах и балконах. Запускать фейерверки нужно вдали от взрывоопасных и пожароопасных объектов, линий электропередачи. Также нельзя использовать петарды на сценических площадках при проведении концертных и торжественных мероприятий, на территориях объектов культурного наследия, заповедников и национальных парков.

Вся пиротехника должна соответствовать срокам годности, быть без следов порчи.

Какие существуют основные правила запуска? Самое главное, конечно, будет написано в инструкции к изделию, но вот несколько универсальных принципов назовем: перед тем как поджечь фитиль, нужно узнать, где у изделия верх и откуда будут вылетать горящие элементы; площадка для запуска должна быть чистой, без деревьев, линий электропередачи; место запуска должно находиться на расстоянии не менее 50 метров от жилых домов и других построек, чтобы не повредить балконы и окна. Ни в коем случае нельзя держать горящую петарду в руках, наклоняться над ней, кидать ее в банки, ведра или бутылки. Лучше всего отбегать от фейерверка на расстояние не менее 5—10 метров.

Кроме того, переносить петарды нужно только в упаковке, их нельзя разбирать и держать в карманах одежды. Детям запускать салюты без родителей запрещено.

В случае ЧП нужно звонить по номеру 01, с мобильного телефона — 101 или 112.