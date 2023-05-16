Как подготовиться к ЕГЭ за полторы недели до их начала

Рассказываем, как исключить тревогу и почему написание шпаргалок может быть полезным

ЕГЭ в России стартует уже на следующей неделе — 26 мая. Первыми заполнять бланки отправятся те, кто выбрал географию, литературу или химию. Остальные предметы расположены в графике с перерывом в 1—4 дня. Времени мало, но еще можно многое успеть. Чтобы провести оставшиеся дни с максимальной пользой, ИА «Первое областное» подготовило полезные советы.

Бросай учебники — садись за тесты

Те, кто сдает информатику или иностранный в середине июня, пока могут этим пренебречь и подучить теорию. Однако если до ЕГЭ осталось меньше двух недель, углубляться в материалы учебников уже нет смысла: много новой информации усвоить не получится. Лучше закрепить имеющиеся знания. Пора открывать тесты прошлых лет и раз за разом решать их, доводя процесс до автоматизма.

Каждый сам за себя

Сейчас лучше решать тесты самому. В начале года просмотр заданий совместно с друзьями мог быть полезен, но за полторы недели до экзаменов нет времени объяснять кому-то непонятые темы, разбираться в чужих предметах. Кроме того, компания почти неизбежно будет отвлекаться на ненужные разговоры, а сейчас каждая минута на счету.

Шпаргалки

Само по себе написание шпаргалок — дело полезное. Когда пытаешься уместить параграф на маленькой бумажке, убираешь все ненужное и запоминаешь самое важное. Но стоит ли шпаргалки брать на экзамен?

Решит каждый сам для себя, но истории про то, как у ребят выпадали телефоны или бумажки прямо в аудитории, что заканчивалось неприятными последствиями, — не выдумки.

Углубитесь в оформление

На ЕГЭ жесткие правила оформления бланков с ответами. Обидно будет потерять пару баллов лишь за формальные неточности. Пробегитесь по методичкам ФИПИ (Федеральный институт педагогических измерений), уточните, какие формулы точно можно брать на экзамены по техническим предметам.

Соблюдайте режим дня

Решать тесты только днем, а ночью — спать. В противном случае первые пару ночей могут пройти плодотворно, но в последующие сутки истощенный и уставший организм откажется делать хоть что-то, начнется апатия.

Если отдыхаете между тестами, то откажитесь от чтения посторонней литературы и использования гаджетов. Из допустимых вариантов: полежать, заняться спортом или немного прогуляться.

В ночь перед экзаменом спать нужно обязательно. Ничего хорошего не получится, если во время тестирования зевать и думать о том, как бы поскорее дойти до дома.

Отложите все, что не касается ЕГЭ

Когда устал от тестов, так и хочется сказать себе: «Ну, я сегодня уже многое сделал, можно и на Кировку съездить. В такую-то погоду». Или к бабушке, потому что давно обещал. Нужно прогнать эти мысли и выжать все силы на финишной прямой.

Исключите тревогу

Понятно, что паника делу не поможет. Но иногда родственники нервничают больше, чем сам школьник. Они неосознанно передают панические настроения разговорами о том, что от этого экзамена якобы зависит вся жизнь.



В таком случае нужно дистанцироваться. Если сделать себе тихое рабочее пространство в квартире не получается, можно отправиться в читальный зал библиотеки или немноголюдный парк.



Совет родителям

Поверьте ребенку. Он сам понимает, какие вопросы знает, а на какие нужно обратить внимание. Сам чувствует, за столом ему лучше решать тесты или на диване. Самое лучшее, что сейчас можно сделать, — проявить заботу и показать свою уверенность в его успехе.