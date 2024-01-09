Как подготовить ребенка к выходу в школу после зимних каникул

Свои советы дает челябинский Роспотребнадзор

Вернуться в рабочий график после зимних каникул тяжело не только взрослым, но и детям. Как безболезненно вернуться в школу, рассказали эксперты Роспотребнадзора.

«После каникул ребенок может с трудом просыпаться, капризничать и не хотеть идти в школу. Но за семь-восемь дней он должен втянуться в прежний режим. Если проблемы сохраняются более восьми дней, то ребенку нужна помощь взрослого», — говорят в Роспотребнадзоре.

Чтобы помочь ребенку вернуться в рабочий ритм, прежде всего постарайтесь укладывать ребенка пораньше и заводить будильник на 20 минут раньше обычного, чтобы оставалось время подремать. Рюкзак и вещи для школы лучше приготовить с вечера.

Во время новогодних праздников ребенок наверняка ел много сладостей, которые давали дополнительную энергию. В рабочие дни нужно вернуться к здоровой пище, это сделает школьника более спокойным и поможет ему заснуть вовремя.

В первую неделю учебы можно освободить ребенка от дополнительных занятий, так как за время каникул школьники отвыкают от привычных нагрузок. Кроме того, ребенка на несколько дней можно освободить от работы по дому и выгула домашних животных.

Прогулки на первой рабочей неделе не должны длиться более двух часов, для души дети могут заняться любимым делом — рисованием, чтением, созданием каких-то поделок, а вот время за гаджетами все же стоит ограничить.

«Если вы замечаете усталость и капризность ребенка после школы, то предложите ему поспать днем. Одного часа достаточно, чтобы восстановить силы и стать бодрее. Более продолжительный сон может навредить и сбить режим, поэтому дневной сон — это все-таки крайняя мера. Лучше немного переждать и лечь спать раньше», — замечают эксперты.

Наконец, напомнить о выходе в школу ребенку стоит заранее. Лучше всего за несколько дней проверить, все ли задания сделаны и хватает ли дома ручек, карандашей, тетрадей, обложек, цветной бумаги.

А на будущее специалисты советуют не нарушать режим ребенка в праздничные дни и каникулы.

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