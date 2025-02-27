Как питаться в Рамадан: с 28 февраля у мусульман начинается пост

Эксперты дали рекомендации полезной пищи в пост и рассказали, какая еда принесет вред здоровью



Завтра, 28 февраля, у мусульман начнется месяц поста — Рамадан. Помимо духовной составляющей он несет физические ограничения. Те, кто держит пост, не едят и не пьют от рассвета и до заката.

Чтобы совместить эти ограничения с современным ритмом жизни, надо исключить жареные, острые и соленые блюда, кофеин и слишком сладкие напитки. По мнению врачей Цифровой клиники Страхового дома ВСК, после воздержания эти продукты навредят здоровью и самочувствию.

Также эксперты дали рекомендации, какая пища и питьевой режим будут полезны при соблюдении поста.

При соблюдении поста важно помнить, что утренний (сухур) и вечерний (ифтар) приемы пищи должны отличаться. В сухур рекомендуется акцентировать внимание на сложных углеводах, таких как овсянка, цельнозерновой хлеб или гречка, которые обеспечат длительное насыщение. Белки, такие как яйца, нежирные мясные продукты или молочные продукты, помогут поддерживать уровень энергии. Свежие фрукты (например, бананы) и овощи (например, шпинат) обеспечат необходимые витамины и минералы. Важно также убедиться, что организм получает достаточное количество воды, чтобы избежать обезвоживания в течение дня.

В ифтар рекомендуется включать в рацион финики, которые богаты углеводами и помогают быстро восстановить уровень энергии. Супы легко усваиваются и облегчают переваривание. Белки, такие как курица, рыба, мясо или бобовые, обеспечат поступление белка. Разнообразные овощные блюда помогут обеспечить организм клетчаткой и витаминами. Рис, кускус или паста в умеренных количествах помогут восстановить запасы энергии.

Между приемами пищи не стоит забывать о перекусах. Орехи и семена обеспечивают полезные жиры и белки. Йогурт является хорошим источником полезных для кишечника бактерий и кальция. Свежие фрукты или смузи помогут поддержать водный баланс и обеспечить организм витаминами.

Объем употребляемой жидкости в разрешенное время стоит рассчитывать из нормы 30 мл на 1 кг веса. Рекомендуется избегать кофеина и слишком сладких напитков, так как они могут способствовать обезвоживанию. В целом, чтобы наутро не мучила жажда, важно избегать слишком соленых блюд. Начинать прием пищи лучше со стакана воды, однако во время еды желательно пить не более 200 мл.

Для нашего организма любое изменение привычного образа жизни — это стресс, поэтому важно слушать свое тело. При появлении усталости или слабости стоит уменьшить физическую нагрузку и переключиться на менее интенсивные виды спортивных упражнений, такие как прогулки или легкая гимнастика вместо силовых тренировок.

«Общий совет для тех, кто планирует соблюдать пост, — отказаться от жирной и жареной пищи, а также слишком острых и соленых блюд после периодов голода. Они способны повысить вероятность ухудшения самочувствия и могут стать причиной заболеваний органов желудочно-кишечного тракта. Важно правильно организовать питание после промежутков голода. Не забывайте о физической активности, но старайтесь планировать ее на время после ифтара», — отметила Полина Шубина, врач-гастроэнтеролог.

«Для повышения работоспособности важно обратить внимание на достаточный уровень отдыха и хороший сон — не менее 7—8 часов в сутки. Это, пожалуй, самая важная рекомендация. Любой пост требует внимания к себе и потребляемой пище, понимания состояния своего здоровья. Например, для человека с сахарным диабетом отказ от пищи на долгий промежуток времени может привести к очень опасным последствиям. Поэтому лучшим решением перед началом поста будет консультация с врачом», — добавила врач-терапевт Нина Эйхельберг.

Напомним, Рамадан начнется вечером 28 февраля и завершится 29 марта 2025 года.