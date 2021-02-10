Как перебраться на другой берег во время ремонта Ленинградского моста в Челябинске

Переправу планируют закрыть в мае 2021 года

В мае 2021 года Ленинградский мост в Челябинске закрывают на реконструкцию. Возобновить движение по нему обещают только к июлю 2022 года, причем трамвайная линия будет проложена лишь к сентябрю 2022 года. В среду, 10 февраля, в мэрии рассказали, как челябинцы будут перебираться на другой берег Миасса.



Для пешеходов уже проложен временный бетонный мост через реку. Его запустят в ближайшее время.



Автомобилистам придется искать объездную дорогу. Им советуют выбирать путь по новой развязке Российская — Братьев Кашириных и по автодороге Меридиан.



А для трамваев, идущих со стороны ЧТЗ, сделают левый поворот на перекрестке Российской и проспекта Победы.



«Ленинградский мост находится в аварийном состоянии. Эффект от его ремонта долго не продержался бы, мосту нужна серьезная реконструкция», — заявил заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов.



На замену моста город потратит около ста миллионов рублей. Компания «Уралмостострой» уже разбила строительный городок и готовится начать работы.