В мае 2021 года Ленинградский мост в Челябинске закрывают на реконструкцию. Возобновить движение по нему обещают только к июлю 2022 года, причем трамвайная линия будет проложена лишь к сентябрю 2022 года. В среду, 10 февраля, в мэрии рассказали, как челябинцы будут перебираться на другой берег Миасса.
Для пешеходов уже проложен временный бетонный мост через реку. Его запустят в ближайшее время.
Автомобилистам придется искать объездную дорогу. Им советуют выбирать путь по новой развязке Российская — Братьев Кашириных и по автодороге Меридиан.
А для трамваев, идущих со стороны ЧТЗ, сделают левый поворот на перекрестке Российской и проспекта Победы.
«Ленинградский мост находится в аварийном состоянии. Эффект от его ремонта долго не продержался бы, мосту нужна серьезная реконструкция», — заявил заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов.
На замену моста город потратит около ста миллионов рублей. Компания «Уралмостострой» уже разбила строительный городок и готовится начать работы.
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