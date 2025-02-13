Как отметить 14 февраля в Челябинске

Перечисляем варианты для пар и одиночек

Практически ни один праздник в Челябинске не обходится без тематических мероприятий. День святого Валентина не стал исключением: в городе обещают культурные вечера, кинопоказы романтики и мелодрам и вечеринки в гастробарах и ресторанах. Куда отправиться на свидание или как скрасить одинокий вечер, рассказываем. И сразу предупреждаем: на все мероприятия возрастной ценз 18+.

Культурно провести вечер можно в библиотеках. Так, в Центре межкультурных коммуникаций «Колибри» проведут мультифандомный романтический квиз для поклонников современной поп-культуры. Участники должны будут отвечать на вопросы о фильмах, сериалах, аниме, корейских дорамах и музыкальных группах, угадать, что находится за черным квадратом, вспомнить мелодии и определить сериалы и клипы по отрывкам. В Публичке проведут лекцию «Платон о любви» и попробуют выяснить, что же такое любовь на самом деле.

Посмотреть романтику можно в кинотеатрах «Знамя» и «Победа». И там и там будут крутить легендарный «Титаник» с Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет.

Если вы считаете, что обязательным пунктом празднования должен быть ресторан, то мы вас обрадуем: в Челябинске ко Дню святого Валентина программу на вечер готовят сразу несколько гастроплощадок. В «Максимилианс» будет играть живая музыка, а вокруг кружить купидоны и феи. Диджеи заработают в ресторанах «Дабл Эль», Siberia Lounge, арт-оранжерее «ЛюбаПетя» и гастропарке «Белый рынок». В «Локо-Моко» подготовят нуарный вечер под названием «Гангстеры тоже любят», а в кафе «Демили» — тематический арт-ужин с разговором о любви в искусстве.

На какой мастер-класс для пары сходить? На «Белом рынке» будут делать сердце из мозаики, в гончарной мастерской Fabrica — кружки для двоих или тарелки в виде сердца, в мастерской «Сканди» можно создать панно в форме сердца, в школе «Колокол» — кружки и блюдца с сердечками, а в студии PARMESUN пройти кулинарный мастер-класс.

Сходить погулять можно в парк Гагарина. Там на катке включат романтические хиты прошлых лет и современности. А «Челябинск пешком» предлагает экскурсию «От Венцеля до Вакано. Влюбленные пивовары».

Из необычного: в галерее «Дыра» Никиты Морозова пройдет шоу-перформанс LVOE с участием художника Макса Чайки, куратора «Квартиральни» Полины Суховой и резидента «Клоповника» Полины Малаховой.

Бонус для одиноких и отчаявшихся: в рюмочной «ФортеПьяно» в День святого Валентина будут делать индивидуальные карточки с предсказаниями и разборы судьбы. Смело можно будет задать вопрос: «А когда я уже найду свою половинку?» И, конечно, все перечисленные выше события можно посетить одному.

Кстати, мероприятия, приуроченные к самому романтичному дню, продолжатся и 15 февраля. В кинотеатре имени Пушкина проведут культурный вечер с лекцией о чувствах в искусстве просмотром фильма «Любить» Михаила Калика.