Как отмечают китайский Новый год, рассказала студентка из Челябинска

Дома украшают красными фонариками, а на стол готовят пельмени

Журналист «Первого областного» поговорил со студенткой челябинского вуза из Китая. Виолетта Ма отметила ключевые отличия в праздновании этого важного события.

Русский Новый год отмечают в ночь с 31 декабря на 1 января, в то время как китайский Новый год зависит от восточного календаря и выпадает на второе новолуние после зимнего солнцестояния. Виолетта, живущая в Челябинске несколько лет, радуется возможности отмечать оба события.

«Русский Новый год мы отмечали с друзьями. У вас популярна соленая рыба, но чаще всего мы ее жарим. К вашим кулинарным традициям я еще не готова», — заметила она.

«На нашем празднике мы собираемся всей семьей за столом, где главное блюдо — пельмени. В отличие от России, мы не привыкли к обилию салатов. Елки, как у вас, тоже нет, зато мы украшаем дома красными фонариками и парными надписями», — добавила Виолетта.

Китайские студенты также ищут способы отметить праздник вдали от дома: «Мы собираемся с друзьями, готовим китайские блюда, танцуем и просто отдыхаем».

Несмотря на различия, русский и китайский Новый год объединяет главное — это семейный праздник. «Первый день мы всегда проводим с семьей, а на второй — навещаем родственников и наслаждаемся временем дома», — рассказывает Виолетта.

Автор: Вера Овчарук

Материал создан ИА «Первое областное»