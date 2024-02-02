Как ортодонты меняют наши жизни

Красота улыбки доступна всем, кто открыт к изменениям

Erid: 2SDnjevSVD2

Кто может повысить самооценку, улучшить состояние здоровья, наладить отношения с окружением и одновременно повлиять на уровень дохода? Только сам человек. Помочь ему в этом может обезоруживающе красивая улыбка. Хорошая новость в том, что красота улыбки доступна всем, кто открыт к изменениям.

Почему улыбка — это про качество жизни

Перевернуть жизнь можно в любом возрасте — начать бегать, выучить новый язык или уволиться и открыть свое дело. Гораздо легче меняться, если вы уверены в себе и нет повода стесняться и скрывать свою улыбку. Именно так начинаются истории пациентов «ОК» — первой специализированной ортодонтической клиники в Челябинске.

За время лечения многие пациенты «ОК» переживают трансформацию — удачно выходят замуж, получают повышение по карьерной лестнице или заключают выгодные контракты. Потому что исправление прикуса — история не только про эстетику, но и про любовь, заботу о себе, про качество жизни и общее состояние здоровья.

Прикус влияет на все системы организма. Из-за неправильного положения челюсти мы можем сутулиться, испытывать головные боли, иметь проблемы с желудочно-кишечным трактом. Баланс нарушается — страдает весь организм. В попытках устранить симптомы люди ходят по врачам, но это дает временный эффект.

Идеальный вариант — устранить причину плохого самочувствия и недостаточной уверенности в себе. После начала работы с прикусом следует не только внешняя, а и внутренняя трансформация.

«Человек во время лечения сильно меняется внутренне, мы эти изменения наблюдаем и гордимся тем, что причастны к ним. Мы себя не рассматриваем просто как ортодонтическая клиника, в которой врачи исправляют прикус, мы наблюдаем за преображением пациентов и помогаем им на всех этапах. В профессии ортодонта есть доля магии. Пациент получает ощущение свободы, ему больше не нужно что-то скрывать, не нужно прятаться», — рассказывает главный врач клиники «ОК» Анастасия Тюкова.





Главное — начать меняться можно в любом возрасте. В «ОК» приходят пациенты и в 76 лет, и в 35 лет, и в 17 лет. Всех объединяет одно — стремление стать лучше, качественно изменить свою жизнь. Открыто улыбаться этому миру!

Технологии + комбинированный подход = новая жизнь

Изменение прикуса начинается с «чекапа» — в клинике «ОК» для этого есть новое современное оборудование: 3D-сканеры, программы по созданию дизайна улыбки, оборудование для оценки состояния здоровья суставов и мышц, томограф для оценки размеров челюстей и состояния здоровья каждого зуба.

Ортодонт — ведущий специалист в клинике — курирует пациентов на всех этапах, начиная с этапа диагностики. При этом для составления комплексного плана подключаются все специалисты — стоматологи-терапевты, гигиенисты, ортопеды и челюстно-лицевые хирурги. На консилиуме врачи обсуждают, как достичь гарантированного результата. Процесс лечения зависит от разных факторов и может меняться в зависимости от состояния здоровья. Возможности «ОК» почти не ограничены — в клинике используют лучшие мировые технологии, которые есть в отрасли. Все виды брекет-систем, прозрачные капы, минивинты, корректоры прикуса — врачи-ортодонты в «ОК» владеют разными техниками.





Сочетание опыта врачей вместе с современным оборудованием и технологиями дает отличный эффект. Фото «до» и «после» показывают, как сильно меняются улыбки пациентов. А вместе с улыбкой — и вся жизнь.

Счастье — в процессе

Изменения в жизни всегда проходят через легкое сопротивление, важно, чтобы присутствовало желание и поддержка близких, команды специалистов. Сотрудники клиники делают все, чтобы лечение было в удовольствие. Ортодонты «ОК» на всем пути пациента к новой жизни помогают, поддерживают, объясняют.

Проекты клиники делают трансформацию интересной и яркой для пациентов. Например, Ортодонтическая клиника «ОК» проводила вернисаж, где портреты пациентов интегрировали в картины великих художников. Портреты пациентов с разных фотопроектов украшают интерьеры клиники. Такая традиция организовывать мероприятия для своих пациентов сначала удивляет, а потом даже мотивирует пациентов. Проекты доказывают, что брекеты преображают наше лицо и делают его еще более привлекательным.

Директор клиники «ОК» Ярослав Тюков и главный врач клиники Анастасия Тюкова.



Пациентам очень нравится такой креативный подход, теплая и душевная атмосфера в клинике в сочетании с профессионализмом и качеством лечения. Многие приходят семьями и получают услуги специалистов-стоматологов всех направлений, начиная с детского лечения и заканчивая имплантацией и протезированием. Ведь обезоруживающе красивая улыбка нужна абсолютно каждому. Для уверенности в себе и в достижении новых побед!

Ортодонтическая клиника «ОК»:

улица Бр. Кашириных, 124.

Телефон (351) 222-45-46.

t.me/klinika_ok_bot



vk.com/klinika_ok



Реклама. Рекламодатель ООО «Ортодонтическая клиника «ОК».