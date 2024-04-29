Как определить, опасна ли родинка

Врач рассказал, на что обратить внимание

Родинки есть на теле практически каждого человека. И мало кто задумывается о том, что некоторые их них могут стать злокачественными. Врач-онколог, кандидат медицинских наук Андрей Пылев рассказал, в каком случае необходимо обратиться к специалисту, передают наши коллеги из издания «Тюменская область сегодня».

По его словам, насторожить человека должны изменения цвета или формы родинки, ее быстрый рост, болевые ощущения, зуд и намокание, а также выпадение волос.

Но даже если эти симптомы есть, не следует ставить себе диагноз самостоятельно. Нужно обратиться к специалисту, который выполнит дерматоскопию — исследование родинки под большим увеличением. И после этого поставит верный диагноз.