Как оплатить взносы за капремонт без комиссии, рассказали южноуральцам

Взиматься процент с оплаты счетов будет через Сбербанк

С 1 августа при оплате взносов за капремонт в отделениях, приложении и банкоматах Сбербанка с южноуральцев будет взиматься процент. Комиссия за операцию будет варьироваться от 0,5 до 1,5%, сообщил региональный оператор капитального ремонта.

Ранее услуга была беспроцентной, теперь такие условия сохранятся только для пенсионеров и льготных категорий граждан. Чтобы платить за капремонт без комиссии, есть несколько способов.

Первый — через банки-партнеры группы ВТБ (ВТБ, БМ-Банк, Почта Банк, Запсибкомбанк, Саровбизнесбанк, банк «ФК Открытие»). Второй способ обойти комиссию — платить за капремонт через ГИС ЖКХ или через личный кабинет на официальном сайте регоператора. Третий — через систему «Город» при условии внесения оплаты наличными или по карте Челябинвестбанка.