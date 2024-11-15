Как оплатить проезд, если водитель не дает терминал

Маршруты по Челябинску постепенно переводят на регулируемые тарифы

Пассажиры порой сталкиваются с тем, что даже на маршруте с регулируемым тарифом не могут оплатить проезд картой или использовать льготы. Водители требуют наличные, перевод на карту или отказываются везти. Тему подняли в прямом эфире ЦУР Челябинской области.

«Если невозможно оплатить по терминалу, у нас приказ водителям, что пассажир может в данное время ехать бесплатно», — говорит директор первого автотранспортного предприятия Александр Исаев.

«Эта проблема есть. Мы с водителями работаем, чтобы их пересадить с малых маршруток, „газелей“ на нормальный современный автобус. И конечно, должно пройти время, чтобы водители привыкли к этой работе. А они по старинке в последние 15 лет привыкли, что просто наличку себе забирают. Именно поэтому появилась разница нал-безнал, чтобы стимулировать людей переходить на безналичный расчет», — прокомментировал замминистра дорожного хозяйства и транспорта Александр Егоров.

Наличные — неучтенные средства. С них не платятся налоги в бюджет, которые потом возвращаются в регион, и он может участвовать в федеральных программах по финансированию транспорта.

«Системно это будет решено, когда появятся валидаторы на всем транспорте. Валидатор — это стационарное устройство, которое не позволяет его спрятать, сказать, что оно не подключено. Он стоит на поручне в салоне, водитель к нему доступа особо не имеет и не может глобально отключить его. Когда мы оборудуем весь транспорт валидаторами, в том числе средний и малый класс, проблему, я думаю, получится решить», — отметил Александр Егоров.