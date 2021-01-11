Как обратиться к детскому омбудсмену в Челябинской области

Оставить заявку можно в социальных сетях и на сайте аппарата уполномоченного

Жители Челябинской области могут обратиться в аппарат уполномоченного по правам ребенка онлайн. Для того чтобы оставить заявку было удобнее, на странице в социальных сетях и на сайте детского омбудсмена появись кнопки «Написать обращение» и «Записаться на прием». Все заполненные формы будут обрабатываться в одной системе.

«Чтобы вам было легче и удобнее обращаться в аппарат уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области, мы начинаем январь с важных изменений. Теперь все обращения будут обрабатываться через „Битрикс“. В нашей группе во „ВКонтакте“ вы все так же можете отправить обращение, но теперь для этого также появились специальные кнопки», — прокомментировала ситуацию детский омбудсмен в Челябинской области Евгения Майорова.

После того как вы нажмете на кнопку «Написать обращение», откроется форма, в которой необходимо выбрать категорию вопроса, а также заполнить все поля, чтобы подробно описать ситуацию.