На трассе М-5 «Урал» от Трехгорного до Аши сохраняется большая пробка. Движению автотранспорта мешают дорожные работы. Объезжать затор УПР ДОР «Урал» советует одним из предложенных на карте способов.
Так, в Казань и Уфу советуют ехать через Екатеринбург и Пермь.
А в Самару — через Орск, Оренбург и Бузулук.
В Госавтоинспекции отмечают, что данная карта предназначена для профессиональных участников дорожного движения, выполняющих магистральные грузоперевозки.
Водителей просят заранее планировать свой маршрут.
Между тем из Челябинска отменили автобусы в Ашу и Казань.