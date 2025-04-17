Как объехать пробку на трассе М‑5 в Челябинской области

На участке между Трехгорным и Ашой проводятся дорожные работы

На трассе М-5 «Урал» от Трехгорного до Аши сохраняется большая пробка. Движению автотранспорта мешают дорожные работы. Объезжать затор УПР ДОР «Урал» советует одним из предложенных на карте способов.

Так, в Казань и Уфу советуют ехать через Екатеринбург и Пермь.

А в Самару — через Орск, Оренбург и Бузулук.





В Госавтоинспекции отмечают, что данная карта предназначена для профессиональных участников дорожного движения, выполняющих магистральные грузоперевозки.

Водителей просят заранее планировать свой маршрут.

Между тем из Челябинска отменили автобусы в Ашу и Казань.