Как неочевидно провести новогодние каникулы с семьей в Челябинской области

От пельменей в шампанском и вечеринок на вершине горы до комнаты Инквизиции

После того как отсалатили, пересмотрели все новогодние фильмы и наигрались в настолки, приходит осознание: впереди еще неделя каникул. Пора выходить из дома. Редакция ИА «Первое областное» подобрала локации для зимнего отдыха для всей семьи в Челябинской области.

Городская новогодняя суета — это здорово, но после бенгальских огней на площади так и тянет на свежий воздух и в тишину заснеженного леса. Если вы уже вдоволь накатались на городских катках, предлагаем более аутентичный уральский опыт — отправиться в путешествие по области.

Любители истории и пельменей могут отправиться в Миасс в дом купца Смирнова. Это комплекс купеческих зданий XIX века, где проводят экскурсии и мастер-классы. Там можно попробовать пельмени народов мира, в том числе с брусникой в розовом шампанском. Для детей есть игровая комната.

Любители активного отдыха могут отправиться на ГЛК «Солнечная долина». Там, кстати, проводят горнолыжные вечеринки на вершине, а еще работает четыре тюбинговые трассы.





Любители активного отдыха и красивых видов могут подняться на Александровскую сопку. Она находится в 30 километрах от Миасса.

Неподалеку от Златоуста есть кольцевая экотропа «Семибратка» с лайтовым, но живописным маршрутом. То что нужно, чтобы растрясти новогодние салаты. На маршруте есть беседки, удобные дорожки и несколько смотровых площадок на вершинах.





В Златоусте в новогодние каникулы можно посетить оружейную фабрику и краеведческий музей. На фабрике проводят мастер-классы и экскурсии, рассказывают об украшенном холодном оружие. В музее на праздниках пройдут тематические мероприятия, а еще недавно там появился виртуальный купольный кинозал, на стенах и потолке которого транслируют картины местных художников.





Продолжая путешествие по горнозаводской зоне можно отправиться в Сатку, а именно в «Сонькину лагуну». Там есть каток и прокат коньков, тюбиноговая трасса, ледяные горки, комната кривых зеркал для детей, а для взрослых — зал Инквизиции. Также там можно покататься на санях с запряженными в них лошадями.