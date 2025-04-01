Как необычно отдохнуть на Южном Урале, рассказала путешественница

Популярны новые маршруты, санатории и экскурсии на заводы

Региональный туризм на Южном Урале переживает бурный рост, предлагая все больше альтернатив традиционному отдыху. ИА «Первое областное» пообщалось с создателем регионального комьюнити владельцев глэмпингов и экоотелей, путешественницей и блогером Евгенией Федоровой о трендовых направлениях в 2025 году.





«Урал для уральцев»

Все больше южноуральцев выбирают для отдыха региональный туризм. Причем путешествуют обычно в соседние области — Тюменскую, Курганскую, Свердловскую, Пермскую. Каждый ищет такое направление, которого нет в их регионе.

«Впереди летний сезон. Поэтому, конечно, будут популярны локации, находящиеся вблизи каких-то акваторий — крупных озер и рек. Свердловская и Тюменская области, если говорить про Большой Урал как про макрорегион, водой обделены. Поэтому люди оттуда поедут в Челябинскую область», — говорит Евгения Федорова.





Большое количество новых мест для отдыха появляется на реке Ай, озерах Тургояк и Увильды.

«Тюмень едет в Нижний Тагил на гору Белую, Курган — в Челябинскую область, которая, в свою очередь, едет в Пермский край. У нас между соседними регионами происходит своеобразный энергетический и финансовый взаимообмен», — говорит путешественница.

Уход от «попсовых» маршрутов

По словам блогера, последние несколько лет наблюдается явный тренд, когда люди открывают для себя ранее неизвестные маршруты.

«Сейчас есть тренд на неочевидные направления, какие-то менее доступные достопримечательности, больше скрытые от массового туризма», — отмечает Евгения.

К примеру, на гору Иремель можно подняться не по популярному маршруту со стороны Тюлюка, а пройти туда через село Николаевка.





Промышленный туризм

Челябинская область — промышленный центр Урала. В данный момент в регионе более 40 предприятий принимают организованные группы туристов. С каждым годом их количество растет, заводы становятся более открытыми. Сами экскурсии на предприятия прорабатываются со специалистами, проходят экспертизу на соответствие безопасности.

«Челябинская область — флагман в направлении промышленного туризма. И магнитогорские, и челябинские предприятия устраивают экскурсии. Людям интересно все, что связано со сложными производствами. Южный Урал выделяется на фоне других регионов этим направлением», — отмечает Евгения.





В областной столице уникальный объект промышленного туризма «Высота 239» находится на Челябинском трубопрокатном заводе. Цех «белой металлургии» был запущен в 2010 году, его площадь равна 15 футбольным полям. Там выпускают одношовные трубы, в частности, для строительства берегозащитных укреплений в сложных климатических условиях.

В Магнитогорске большой популярностью пользуется экскурсионный маршрут по знаковым местам города и территории двух предприятий — ММК и «Ситно». В 2024 году индустриальный маршрут стал обладателем Гран-при Всероссийской туристической премии.

Семейный туризм

По словам путешественницы, все больше семей выбирают самостоятельные поездки по региону. В данном случае важно, чтобы туристам было комфортно.

«В отеле должны быть все удобства. На маршруте должны быть санитарные пункты, остановки. Сам маршрут должен быть легким, доступным, маркированным. В нашем регионе только некоторые достопримечательности обеспечены по всем этим пунктам», — отметила Евгения.





Молодежь едет в санатории

Туристический тренд, пришедший к нам из Азии, который набирает популярность среди молодежи, — многодневный отдых в санатории.

«Молодые люди проводят по одной-две недели в санаториях и считают, что это лучший отдых и перезагрузка. Сейчас во многих санаториях современные технологии, обновленная инфраструктура. Эта сфера развивается, она востребована», — говорит собеседница.

«Новый русский стиль»

В прошлом году в сфере туризма появился новый термин — избинг. В рамках такого отдыха людям предлагали снять домик в деревне, колоть дрова и топить печь. До Урала этот тренд, прямо скажем, не добрался.

«В моде, в туризме, бьюти-сфере набирает популярность новый русский стиль. Интерьеры салонов красоты, ресторанов, магазинов сейчас оформляют именно так. Поэтому люди едут в бутик-отели, оформленные под русские деревни с избами и банями. Но такой отдых, скажем прямо, стоит очень дорого», — отметила Евгения.

Региональный туризм на Урале с каждым годом становится все более разнообразным. Здесь совмещаются как общие тенденции, так и уникальные особенности региона. А развитие инфраструктуры, разнообразие предлагаемых маршрутов собирает здесь все больше путешественников и любителей отдыха.