Как не заблудиться в лесу — памятка

Рассказываем, какие правила безопасности необходимо соблюдать, отправляясь в лесной массив

В Челябинской области грибной сезон в самом разгаре: южноуральцы охотно делятся в социальных сетях не только фото со своим уловом, но и локациями. Однако, увлекшись процессом поиска и сбора грибов, можно легко заблудиться. ИА «Первое областное» напоминает любителям отдыха в лесу правила безопасности.

Отправляясь в лес, следует первым делом внимательно изучить место на карте, где вы планируете заниматься «тихой охотой», а после обязательно сообщить своим родственникам, друзьям или соседям, куда вы отправляетесь и когда планируете вернуться.

Если вы идете в лес компанией и планируете разойтись по разным локациям, необходимо заранее обговорить место и время возвращения.

Как бы вы ни были увлечены сбором грибов, оставайтесь бдительны и не удаляйтесь далеко от дороги или железнодорожных путей.

В поисках «злачного места» не следует уходить в глубь леса или идти по незнакомым тропинкам. Если вы все-таки решились пойти туда, где еще не были другие грибники, следует запоминать или оставлять ориентиры, которые помогут найти путь обратно.

Пожилых людей и людей, страдающих хроническими заболеваниями, не следует отпускать в лес одних. Рядом с ними обязательно должен быть попутчик, который сможет помочь им в любой ситуации. Также не следует забывать о необходимом запасе лекарств, согласованных с лечащим врачом. Сопровождающий также должен знать, какую таблетку дать в том или ином случае. И, конечно же, не следует отпускать в лес детей без сопровождения взрослых.

Посещать лес следует в яркой и заметной одежде. В случае если вы потеряетесь, спасателям будет легче найти вас. Не следует забывать и об удобстве.

Независимо от того, как быстро вы планируете вернуться домой, с собой обязательно необходимо взять заряженный сотовый телефон, запас калорийной пищи и питьевой воды, туристический навигатор, нож, фонарик и зажигалку.

Если же выбраться из леса самостоятельно не получается, не стоит дожидаться темноты, лучше сразу же позвонить спасателям по телефону 112.