Как не стать жертвой финансовых мошенников

Рекомендации для того, чтобы не попасться на уловки злоумышленников

Все чаще россияне, как и жители Челябинской области, становятся жертвами мошенников. Злоумышленники совершенствуют свои навыки, используя как современные технологии, так и психологические приемы. Они пытаются заставить жертву принять поспешное решение, не давая ей времени на размышления.

Для того чтобы не стать жертвой мошенников, нужно помнить, что любую информацию, которую вам сообщил незнакомец по телефону, нужно проверить самостоятельно: перезвонив в банк по номеру с вашей карты, позвонив в государственное учреждение по официальному номеру.

Никогда и никому не сообщать код, который приходит в СМС или пуш-сообщении, а также не сообщать незнакомцам личные данные, в том числе из документов и с банковских карт.

Не кликать по ссылкам, которые приходят от неизвестных отправителей, и не устанавливать приложения из непроверенных источников.

Кроме того, во всех сервисах (банки, «Госуслуги», мессенджеры и социальные сети) нужно установить двухфакторную аутентификацию.



