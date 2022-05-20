Как не простудиться в прохладном мае

Что поможет организму, а что лучше не пробовать

В межсезонье простудные заболевания встречаются чаще, чем обычно. Организм человека, особенно с ослабленным иммунитетом, чутко реагирует на слякоть, влажность, температурный режим. Погода непостоянна: утром мы можем выйти в пальто, в обед уже ходим в блузке или рубашке, а вечером возвращаемся домой снова в теплой одежде. Именно в этот период необходимо чувствовать свой организм, которому приходится по несколько раз на дню регулировать теплообмен, и правильно одеваться, ведь переохлаждение вызывается не резким снижением температуры окружающей среды, а неправильным выбором одежды. О том, как защититься от майской простуды, нам рассказала заместитель главного врача по поликлинике Городской клинической больницы № 1 Челябинска, терапевт Ольга Федейкина.

Солнца хватит на всех

Чтобы не становиться легкой добычей простуды, нужно рационально питаться, обеспечивая поступление в организм всех важных веществ — белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов, а также чаще бывать на солнце.

«После зимы у нас снижено количество витамина D в организме, мы почти не видели солнышка, и потому важно употреблять продукты, содержащие это вещество, — жирную рыбу, яичные желтки, грибы, коровье молоко, апельсиновый сок. А еще нужно чаще гулять, у нас достаточно солнца, просто мы на улицу не ходим. Работающий человек бывает на солнце, пока идет на остановку и обратно домой, а те, кто на машине, вовсе наблюдают солнце через окошко», — говорит доктор.

Чтобы уберечь организм, стоит следовать и обычным методам профилактики, которыми сегодня стали пренебрегать, — мыть руки, не касаться лица и слизистых грязными пальцами, прикрываться салфеткой при кашле и чихании, помнить о защитных масках.





Бабушкин рецепт и совет соседки

Врачи не против некоторых народных способов профилактики, но здесь важно помнить о чувстве меры. Например, чеснок можно есть (1–2 зубчиков достаточно), если у вас нет проблем с желудочно-кишечным трактом, так как овощ оказывает раздражающее действие. Важно помнить и о запахе, иначе чеснок отгонит не только простуду, но и всех окружающих.

Приветствуют врачи и лимон, и мед, а вот водку с перцем категорически не рекомендуют — пользы не будет никакой, только раздражение ЖКТ и риски зависимости.

«Что касается фитотерапии, ее всегда нужно согласовывать. Даже принимая отвар шиповника, в котором много витамина С, необходимого для нашего иммунитета, нужно соблюдать норму. Любой отвар и любой сбор — это лекарственное средство, поэтому принимают его дозированно и с одобрения врача. Того же отвара шиповника для профилактики достаточно стакана в день, не надо пить его литрами», — объясняет Ольга Федейкина.

Звездочка моя

Кто-то, опасаясь простуды, пользуется мазью «Оксолин». Она предназначена для профилактики вирусных инфекций, механизм ее действия в создании на слизистой носа защитного барьера. Мазь можно применять, если она не доставляет дискомфорта.

«При пониженном иммунитете и желании защититься от вирусов лучше использовать по инструкции капли „Гриппферон“. Но эффективнее всего — привиться, тогда никаких дополнительных лекарств не понадобится», — отмечает врач.

А вот мази с ментолом, как «Звездочка», называют средствами отвлекающего действия: они сужают сосуды, а это облегчает на какое-то время дыхание.





От улыбки всем теплей

В мае мы часто жалуемся: сначала на то, что отопление в квартирах долго не отключают, а потом, что погода изменилась, дома стало холодно, а отопления нет.

«Когда дома холодно, нужно пить чай. С имбирем, с лимоном. Обязательно в хорошей компании родных или друзей, с хорошим настроением и улыбкой — точно сразу согреетесь», — делится секретом специалист.

Если довелось попасть под дождь, по возвращении домой нужно снять мокрую одежду и принять согревающий душ, надеть шерстяные носки и выпить чашку чая. Никакие лекарственные препараты без клинических проявлений заболевания принимать не нужно.

«Чтобы активизировать иммунную систему, научитесь расслабляться. Когда организм расслаблен, в кровотоке увеличивается количество интерлейкинов, отвечающих за иммунные реакции при встрече с вирусами простуды и гриппа. Полчаса безмятежности ежедневно смогут повысить сопротивляемость организма», — сообщает терапевт.





Мороженое и жвачка как альтернатива медицине

Даже при соблюдении всех мер профилактики можно заболеть, и в этом случае не заниматься самолечением — главное. Не стоит доверять рекламе или полагаться на советы фармацевтов при выборе тактики лечения, ведь только доктор может знать о ваших особенностях здоровья и каких-то противопоказаниях. Неразумно прибегать и к экстремальным методам терапии — некоторые вот при болях в горле едят мороженое.

«Я бы никогда не назначила это ни пациентам, ни себе, ни своим детям. Когда начинает болеть горло, развивается отек, а холодное мороженое сужает сосуды, и отек уменьшается. Минус метода в том, что на некоторый период самочувствие может улучшиться, а вот что будет через час — большой вопрос. Тем более если горло болит не от переохлаждения, а от инфекции, тогда способ вообще провальный. Ангину, например, никаким мороженым не вылечить», — разъясняет Ольга Федейкина.

Кто-то для облегчения боли в горле обращается к мятной жвачке — вариант рабочий, потому что обильное слюноотделение и сглатывание слюны облегчает самочувствие при болях в горле из-за сухости и микротрещин. Однако вместо жвачки доктор советует брать аптечные леденцы, те, что с анестетиком, еще и болевой синдром снимут.



Пациенты шутят: «Если лечить простуду, она пройдет за семь дней, если не лечить — за неделю». Врачи смеются и соглашаются, но с поправкой: при наличии хронических заболеваний простуда может вызвать обострение имеющихся проблем со здоровьем, тогда лечение затянется.

Раньше часто болеющими считали тех, кто простужался больше четырех раз в год, то есть чихать и кашлять раз в три месяца было неким вариантом нормы, если можно так сказать. Сегодня взгляды медиков изменились: если человек ведет здоровый образ жизни и прививается (ведь все необходимые вакцины в поликлиниках есть), вполне реально обойтись и без сезонных болезней.