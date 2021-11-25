Как не надо употреблять мед

Продукт следует считать лекарством

Многие люди ошибочно полагают, что мед является безвредным продуктом, способным полностью заменить сахар, и ввиду этого заблуждения не каждый человек контролирует количество съеденного лакомства, чем вместо пользы наносит организму вред.

«Сахар и мед не так сильно отличаются, приблизительно 82% состава меда приходится на глюкозу и фруктозу, которые относят продукт к простым углеводам. Также у меда достаточно высокий гликемический индекс, существенно поднимающий показатели сахара в крови», — предостерегают диетологи.

Притормозить повышение концентрации глюкозы в крови, появляющееся после употребления меда, может белковая пища, поэтому мед можно сочетать с творогом.

Врачи советуют относиться к меду не как к десерту, а как к лекарству и не употреблять больше двух-трех чайных ложек в день.