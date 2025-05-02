Как не набрать вес во время майских праздников

Врач Ольга Агеева рассказали, как избежать переедания

Ни один праздник в России не обходится без застолья, а майские праздники — без шашлыков. Застолье нередко приводит к перееданию, что чревато обострением разных хронических заболеваний и набором лишнего веса. Как этого избежать, рассказала главный врач Челябинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Агеева.

«Первое правило — запаситесь большим количеством свежих овощей. Я всем советую ежедневно употреблять около 400–500 граммов различных овощей, чтобы обеспечить организм достаточным объемом клетчатки и необходимых витаминов. Кабачки, баклажаны, перцы и грибы превосходно сочетаются с приготовленным на гриле мясом. Эти овощи можно предварительно замариновать в специях, нарезать удобными ломтиками для жарки или запечь целиком в фольге над умеренным огнем», — говорит Ольга Агеева.

Также старайтесь:

— планировать блюда по полезным рецептам и из свежих продуктов;

— начинать трапезу с овощных нарезок, зелени и легких салатиков;

— во время застолья прислушиваться к сигналам организма и давать себе время ощутить сытость;

— пить чистую воду, натуральные соки и травяной чай, чтобы утолить жажду и предотвратить переедание;

— не злоупотреблять алкоголем, так как он калорийный.

А еще сочетайте застолье с активным досугом: гуляйте на свежем воздухе или организуйте подвижные игры с близкими.