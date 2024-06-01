Как начисляется зарплата во время командировки

Работодатель должен включить в оплату дни отъезда и прибытия

В современном мире немало специальностей, предусматривающих командировки. Но не все сотрудники компаний, которые часто разъезжают по стране или миру в рамках служебных обязанностей, знают, как рассчитывается оплата труда в эти дни. Обо всех нюансах нашим коллегам из издания «Тюменская область сегодня» рассказали в департаменте труда и занятости региона.

В ведомстве уточнили, что и день отъезда, и день приезда должны быть включены в общий срок командировки и, естественно, оплачены. Оплата таких дней, как и командировочных, рассчитывается исходя из среднего заработка сотрудника за последний год. При этом оплачивать командировочные дни работодатель должен вне зависимости от того, работал сотрудник или нет.

Что касается выхода на работу перед отъездом или после прибытия, то, по словам специалистов, законодательно это не закреплено. Сотрудник должен самостоятельно обсудить с работодателем вопрос, следует ли ему появиться на работе в дни отъезда и прибытия.

А еще вернувшийся из командировки работник может попросить дополнительный выходной при условии, что командировка выпала на нерабочий или праздничный день.