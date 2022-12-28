Как на картине: в «запретке» Челябинской области создали необычный корпоративный календарь

Моделями для фотопроекта стали сотрудницы ядерного центра

Роскошная Царевна-лебедь, сидящая на берегу Аленушка, неторопливая Купчиха за чаем — эти и другие образы по мотивам произведений известных русских художников и писателей воспроизвели работницы снежинского РФЯЦ-ВНИИТФ им. ак. Е. И. Забабахина. Все фотоснимки войдут в корпоративный календарь института, который будет издан ограниченным тиражом. О том, как шла эта творческая работа, мы поговорили с автором проекта, фотографом Яной Зыряновой.

Каждый год группа дизайнеров РФЯЦ-ВНИИТФ делает календари различного формата: настольные, квартальные, перекидные. Самые сложные, по признанию фотографа, именно перекидные: нужно подобрать 12 качественных и приятных глазу изображений. Кроме того, они должны соответствовать какой-то единой концепции и относиться к деятельности института.

Нынешней весной Яна Зырянова участвовала в фотомарафоне, одним из заданий которого стало воспроизведение известных художественных картин с помощью фотографии.

«Меня это так вдохновило, что я потом в течение месяца создала серию таких реплик с участием детей. Было очень интересно изучать цвета картин, позы и мимику персонажей на холстах, особенности постановки освещения. И вот в этот раз я предложила сделать на 2023 год календарь с красивыми девушками, сотрудницами института, которые не только красивые, но и достигли каких-то успехов в научной деятельности», — вспоминает собеседница.

Первым образом стала бажовская Огневушка-поскакушка. Руководству идея понравилась, и фотограф отобрала 13 человек. Все они — победители различных конкурсов, лауреаты премий, авторы научных работ, активисты или волонтеры. В основу каждого образа легли произведения русских художников и писателей. Как только проект был утвержден, закипела работа.





«Нужно было собрать 13 образов за месяц, отснять их, обработать и сверстать. Сроки были очень сжатые. И без дружной команды нашего отдела 550 я бы точно не справилась. Коллеги помогали мне найти различный реквизит, одежду и многое другое. Дело осложнялось тем, что часть съемок приходилась на сентябрь: было холодно, шли дожди. Съемки на природе было проводить тяжело. Так что как только появлялось окошко с более-менее нормальной погодой, мы с девочками срывались и скорее бежали на съемку», — рассказывает Яна.

У каждой фотокартины есть своя история создания. «Купчиху за чаем» планировалось снимать на живописном фоне в селе Воскресенское. Но погода внесла свои коррективы. Девушку-модель и кота Басика фотографировали в студии. Четвероногий персонаж поначалу пугался и прижимал ушки; и все же мастер смогла поймать подходящий момент, когда кот показал себя в нужном ракурсе.

Восточные аксессуары для образа Шамаханской царицы искали буквально всем городом. В итоге нашли все, что нужно, собрали реквизит в единую композицию, а затем отдали обратно владельцам.





Фотокартина по мотивам произведения Ивана Билибина «Василиса Прекрасная и белый всадник» — единственная в проекте, где принимает участие мужчина. Вместе с клубом реконструкции «Ватага» создали образ богатыря, который был в полном облачении — шлеме, кольчуге, со щитом в руке и верхом на коне.





Съемки картины «Жар-птица» шли на берегу озера Синара. Один из ассистентов почти четыре часа «закручивал» специальные держатели с огнем, чтобы получился должный эффект с отражением в воде. Были сделаны сотни дублей, и, как видим, усилия команды увенчались успехом.





Образ Аленушки на камне, навеянный героиней с известной картины Виктора Васнецова, тоже снимали у озера Синара.

«На улице было холодно, градусов 10-12, а позировать нужно было в легком сарафане. Мы нашли подходящее место на озере, я отошла на противоположный берег, чтобы вести оттуда съемку. Чтобы модель не замерзла, мы отработали нужную позу в верхней одежде, связь держали по телефону. А затем буквально минут за 10 сделали фото в костюме», — вспоминает Яна.





Костюм для Царевны-лебеди нашелся не сразу. Сначала удалось раздобыть изящные белоснежные крылья. А вот расшитый жемчугами и каменьями кокошник в наших краях не нашли: пришлось брать его в аренду в Новосибирске.





Календари на 2023 год от РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина изданы ограниченным тиражом — всего 200 экземпляров. В продажу они не поступят и будут распространяться только в виде подарков. Но не исключено, что в Снежинске появится экспозиция, посвященная фотопроекту. Кроме того, в начале каждого месяца соответствующее фото с календарной сеткой можно будет увидеть в корпоративной газете предприятия «Ядерная точка».